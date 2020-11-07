Re: «Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в...

Отправлено: - 18:59

смотрю на фото под номерами 6,7,8 и 10 и диву даюсь. как эти люди проживающие в доме могут высказывать претензии к ПКСП. на них на всех грубейшие нарушения норм противопожарной безопасности. самовольное подключение к электросети. любой провод идущий в квартиру он вмурован в стену. а здесь каждый сам себе электрик. отсюда и столько проводов. по словам женщины провода с 1975 года не менялись, а как вы собираетесь их менять если они В СТЕНЕ (в штробе) лежат под штукатуркой. чтобы их поменять это надо генремонт сделать. который стоит не малых денег.