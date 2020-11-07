Отправлено: - 17:44

elektron:

Люди сами должны понимать, кто не очень понимает, сам виноват.

Цитата:Хорошо, если он "не понимает" в отношении себя, но если до него не доходит, что он, н-мер, безсимптомник, может заразить 65-летнего больного диабетика (80% смертников), тут что надо предпринять?