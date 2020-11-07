И очень грустно, и странно то, что местные чиновники стараются действовать по неким общим трафаретам - так, словно у разных стран нет ни климатических, ни этнокультурных, ни иных особенностей. Поистине такая слаженность – загадка века. Читать новость
А у нас, если верить противникам массового и вездесущего омасковления, отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции - вынуждают восемь месяцев убивать свой иммунитет. И никто за это не отвечает?
Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус! Тем более, что все носят их уж точно не непрерывно с утра до вечера!
Ах как жалко "отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции..." - видно при отборе в органы медкомиссия совсем не обращала внимания на состояние их здоровья, если такая мелочь может им капитально навредить
Но как громко сказано:"преступление против человечности и человечества..."! Хоть второй Нюрнбергский процесс требуй против виновных!
Цитата//Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы. Но это же все равно, что шахматистке во время партии или бегунье при забеге менять прическу//
Нет, не равно.
Что, кроме коронавируса мы ни о чём больше не должны говорить? Валидаторы - это актуально,их внедрение ломает ещё одну схему нашего привычного поведения. Почему не пообсуждать? Или почему,н-р, Доре не рассказать об очередном злачном месте? И т.п.
drakon: Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, не - живут?.
Если бы в Казахстане дольше 65-ти не жили, то никаких запретов из-за ковида 65-летним и не было бы. Зачем заботиться о смертниках? А вот то, что этот возраст самый уязвимый для вируса (низкий иммунитет, наличие,как правило, хронических заболеваний, статистика возрастной смертности и т.п.) заставляет обращать на них особое внимание. Вообще-то пишут об особой уязвимости 50+-летних, но не запрещаться же людям, которые не пенсионеры, сидеть дома. Им же работать надо
От гриппа в мире больше мрут, но никто не заботится о "смертниках-антипрививочниках" А от 50+ согласен, но носит рекомендательный характер. А не запрет. Люди сами должны понимать, кто не очень понимает, сам виноват.
И сколько б мы не спорили, а вспомните , как нас научили пристегиваться ремнями безопасности, при движении включать свет фар, ставить на учет авто. Только карательные меры . Штраф и лечение нарушителей за свой счет-- все сразу станут законопослушными
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