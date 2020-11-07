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Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40284
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 14:35
И очень грустно, и странно то, что местные чиновники стараются действовать по неким общим трафаретам - так, словно у разных стран нет ни климатических, ни этнокультурных, ни иных особенностей. Поистине такая слаженность – загадка века.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 14:35
Цитата:
Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус!
Тем более, что все носят их уж точно не непрерывно с утра до вечера!
Ах как жалко "отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции..." - видно при отборе в органы медкомиссия совсем не обращала внимания на состояние их здоровья, если такая мелочь может им капитально навредить
Но как громко сказано:"преступление против человечности и человечества..."!
Хоть второй Нюрнбергский процесс требуй против виновных!
А у нас, если верить противникам массового и вездесущего омасковления, отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции - вынуждают восемь месяцев убивать свой иммунитет. И никто за это не отвечает?
Источник:
Источник:
Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус!
Тем более, что все носят их уж точно не непрерывно с утра до вечера!
Ах как жалко "отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции..." - видно при отборе в органы медкомиссия совсем не обращала внимания на состояние их здоровья, если такая мелочь может им капитально навредить
Но как громко сказано:"преступление против человечности и человечества..."!
Хоть второй Нюрнбергский процесс требуй против виновных!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 15:35
Цитата:
А я не верю, что они несут пользу
А если нет разницы, зачем они вообще тогда?
более 90% населения (можно всю планету покрасить в красное) являются носителями вируса Герпес.
Маски никто не носит.
таноми52:
Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус!
Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус!
А я не верю, что они несут пользу
А если нет разницы, зачем они вообще тогда?
более 90% населения (можно всю планету покрасить в красное) являются носителями вируса Герпес.
Маски никто не носит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 15:37
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 15:41
//А периодические попытки ограничить передвижение тех, кто постарше, даже по городу?//
А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить.
[Исправлено: elektron, 07.11.2020 - 10:42]
А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить.
[Исправлено: elektron, 07.11.2020 - 10:42]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:14
Цитата-/Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы/
А что теперь? Если вирус на дворе сесть и плакать и вообще ничего не обсуждать?
Если людям не обьеснить с какой стороны входить завтра хаос и анархия начнется)
Цитата-/А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить./
Только потом родственники этого взрослого человека пусть не верещат что их дедушку почему-то не спасли а так да согласен,надо все разрешить,кто правый тот не утопнет)
А что теперь? Если вирус на дворе сесть и плакать и вообще ничего не обсуждать?
Если людям не обьеснить с какой стороны входить завтра хаос и анархия начнется)
Цитата-/А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить./
Только потом родственники этого взрослого человека пусть не верещат что их дедушку почему-то не спасли а так да согласен,надо все разрешить,кто правый тот не утопнет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:16
Цитата:
В 64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред?
abaika95:
Только потом родственники этого взрослого человека
Только потом родственники этого взрослого человека
В 64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
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Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:35
Цитата:
Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, не - живут?...
[Исправлено: drakon, 07.11.2020 - 16:39]
elektron:
В 64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред?
В 64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред?
Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, не - живут?...
[Исправлено: drakon, 07.11.2020 - 16:39]
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:42
Цитата-/64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред?/
А как по другому? Алкоголь в 21 можно а в 20 нет,на выборы в 18 ходить можно а в 17 нет,дальше продолжать или уловили суть?
Цитата-/Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, гн живут?./
Гн живут это что? Опять шнапсу напился с утра?)
А как по другому? Алкоголь в 21 можно а в 20 нет,на выборы в 18 ходить можно а в 17 нет,дальше продолжать или уловили суть?
Цитата-/Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, гн живут?./
Гн живут это что? Опять шнапсу напился с утра?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:48
Цитата:
Продолжите пжлста! Почему вирус только после 65-ти лет и особенно по ночам
цитата: //Запрет на выход граждан из домов с 22.00 до 6.00//
становится агрессивным?
abaika95:
дальше продолжать или уловили суть?
дальше продолжать или уловили суть?
Продолжите пжлста! Почему вирус только после 65-ти лет и особенно по ночам
цитата: //Запрет на выход граждан из домов с 22.00 до 6.00//
становится агрессивным?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 17:00
Цитата//Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы. Но это же все равно, что шахматистке во время партии или бегунье при забеге менять прическу//
Нет, не равно.
Что, кроме коронавируса мы ни о чём больше не должны говорить?
Валидаторы - это актуально,их внедрение ломает ещё одну схему нашего привычного поведения. Почему не пообсуждать?
Или почему,н-р, Доре не рассказать об очередном злачном месте?
И т.п.
Нет, не равно.
Что, кроме коронавируса мы ни о чём больше не должны говорить?
Валидаторы - это актуально,их внедрение ломает ещё одну схему нашего привычного поведения. Почему не пообсуждать?
Или почему,н-р, Доре не рассказать об очередном злачном месте?
И т.п.
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