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≡ «Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в малосемейном общежитии жалуются жители Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40284
«Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в малосемейном общежитии жалуются жители Костаная
Отправлено: 07.11.20 - 14:11
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Из-за пожара сгорели электрощитки на четвертом этаже. Теперь в нескольких квартирах нет электричества. Жильцы считают, что этими проблемами должна заниматься обслуживающая этот дом организация - ТОО «Комфорт».
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20370
Re: «Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в...
Отправлено: 07.11.20 - 14:11
#1
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О боже!!! :-o
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1127
Re: «Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в...
Отправлено: 07.11.20 - 16:40
#2
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Цитата:
drakon:

По сравнению с Германией пещерный век? Такова действительность в Костанае. Но таких домов не много.
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