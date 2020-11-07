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«Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в малосемейном общежитии жалуются жители Костаная
«Живем как на пороховой бочке!» - На последствия пожара в малосемейном общежитии жалуются жители Костаная
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