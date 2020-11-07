Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?

Отправлено: - 16:14

Цитата-/Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы/







А что теперь? Если вирус на дворе сесть и плакать и вообще ничего не обсуждать?

Если людям не обьеснить с какой стороны входить завтра хаос и анархия начнется)







Цитата-/А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить./





Только потом родственники этого взрослого человека пусть не верещат что их дедушку почему-то не спасли а так да согласен,надо все разрешить,кто правый тот не утопнет)