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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40284
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 14:35
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И очень грустно, и странно то, что местные чиновники стараются действовать по неким общим трафаретам - так, словно у разных стран нет ни климатических, ни этнокультурных, ни иных особенностей. Поистине такая слаженность – загадка века.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2089
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 14:35
#1
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Цитата:
А у нас, если верить противникам массового и вездесущего омасковления, отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции - вынуждают восемь месяцев убивать свой иммунитет. И никто за это не отвечает?

Источник:


Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус!
Тем более, что все носят их уж точно не непрерывно с утра до вечера!

Ах как жалко "отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции..." - видно при отборе в органы медкомиссия совсем не обращала внимания на состояние их здоровья, если такая мелочь может им капитально навредить :-)

Но как громко сказано:"преступление против человечности и человечества..."!
Хоть второй Нюрнбергский процесс требуй против виновных!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 15:35
#2
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Цитата:
таноми52:
Да не верю я, что маски нанесут иммунитету больший вред, чем короновирус!

А я не верю, что они несут пользу ;-)
А если нет разницы, зачем они вообще тогда? :lol:
более 90% населения (можно всю планету покрасить в красное) являются носителями вируса Герпес.
Маски никто не носит. :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 15:37
#3
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:lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 15:41
#4
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//А периодические попытки ограничить передвижение тех, кто постарше, даже по городу?//

А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить.

[Исправлено: elektron, 07.11.2020 - 10:42]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5703
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:14
#5
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Цитата-/Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы/



А что теперь? Если вирус на дворе сесть и плакать и вообще ничего не обсуждать?
Если людям не обьеснить с какой стороны входить завтра хаос и анархия начнется)



Цитата-/А это вообще беспредел. Взрослый человек сам в состоянии решать, когда и зачем, и куда ему выходить./


Только потом родственники этого взрослого человека пусть не верещат что их дедушку почему-то не спасли а так да согласен,надо все разрешить,кто правый тот не утопнет)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:16
#6
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Цитата:
abaika95:
Только потом родственники этого взрослого человека

В 64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред? :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20370
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:35
#7
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Цитата:
elektron:
В 64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред? :lol:

Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, не - живут?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 07.11.2020 - 16:39]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5703
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:42
#8
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Цитата-/64-ре значит можно, а в 65-ть незззя, ну не бред?/


А как по другому? Алкоголь в 21 можно а в 20 нет,на выборы в 18 ходить можно а в 17 нет,дальше продолжать или уловили суть?



Цитата-/Наверное в Казахстане, дольше 65-ти, гн живут?./


Гн живут это что? Опять шнапсу напился с утра?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5863
Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 16:48
#9
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Цитата:
abaika95:
дальше продолжать или уловили суть?

Продолжите пжлста! Почему вирус только после 65-ти лет и особенно по ночам
цитата: //Запрет на выход граждан из домов с 22.00 до 6.00//
становится агрессивным?
:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2089
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не ведают, что творят?
Отправлено: 07.11.20 - 17:00
#10
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Цитата//Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы. Но это же все равно, что шахматистке во время партии или бегунье при забеге менять прическу//

Нет, не равно.

Что, кроме коронавируса мы ни о чём больше не должны говорить?
Валидаторы - это актуально,их внедрение ломает ещё одну схему нашего привычного поведения. Почему не пообсуждать?
Или почему,н-р, Доре не рассказать об очередном злачном месте?
И т.п.
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