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≡ Следователь полиции погибла в ДТП в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40284
Следователь полиции погибла в ДТП в Костанайской области
Отправлено: 07.11.20 - 15:33
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По факту ДТП, в котором погибла следователь отдела полиции Карасуского района, проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
55
Re: Следователь полиции погибла в ДТП в Костанайской области
Отправлено: 07.11.20 - 15:33
#1
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Наверняка переход не освещался фонарями как обычно и кого теперь винить,но водитель по любому будет крайний затаскают его теперь (пешеход не простой чел )
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5863
Следователь полиции погибла в ДТП в Костанайской области
Отправлено: 07.11.20 - 15:47
#2
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Цитата:
Охотник:

А Вы полагаете, девушка проглядела несущийся автомобиль?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5703
Re: Следователь полиции погибла в ДТП в Костанайской области
Отправлено: 07.11.20 - 16:10
#3
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Цитата-/Наверняка переход не освещался фонарями как обычно и кого теперь винить,но водитель по любому будет крайний затаскают его теперь (пешеход не простой чел )/



Строить домыслы в этой ситуации бл****о
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