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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2858
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.10.20 - 13:22
#3031
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Цитата:
alex_60:

С себя начни.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9759
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.10.20 - 16:28
#3032
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9815
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.10.20 - 17:44
#3033
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Уважаемая редакция, сделайте полное интервью с областных министром здравоохранения. По мере возможности конечно. Задайте от пользователей и жителей пару вопросов.
1 когда начнётся вакцинация.
2 возможно ли вакцинация переболевшим.
3 понятно что первые будут чиновники /олигархи и медики. Как в этом случии можно другой категории сделать вакцинацию и сколько будет стоить и где записаться? Вопросы не просто так. В Европу на работу приглашают, Надо полюбому пройти вакцинацию для себя. Эпидемия надолго это уже точно что на пару лет.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1155
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.10.20 - 17:49
#3034
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Цитата:
Vit:
областных министром здравоохранения


У нас нет областных министров, у нас руководители областных департаментов или управлении. Министр - это звучит круто!!!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11302
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.10.20 - 18:10
#3035
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Цитата:
ACROS: У нас нет областных министров
Vit наверное в РФ работал.
В РФ есть мимистры областные. Лучше от этого не стало.
Цитата:
Vit: 3 понятно что первые будут чиновники /олигархи и медики. Как в этом случии можно другой категории сделать вакцинацию и сколько будет стоить и где записаться?

Смотря от чего.
От гриппа вы можете сделать в Москве бесплатно, абсолютно бесплатно. Даже у станций метро стоят скорые в которых всем желающим (конечно с паспортом)
Сделав временную регистрацию на 6мес вы получите от бюджета Москвы все необходимое. Но справка будет на русском исключительно языке.
В любой европейской или американской клинике в Москве вас привьют импортной или российской вакциной за деньги и выдадут нужный сертификат на английском.
От пневмы делают на крупных предприятиях, бесплатно.
От COVID проходит тестирование третьей последней стадии и может быть до конца года появится. Но не факт.

И чиновники не горят желанием. Иммунитет понятие коллективное. Достаточно привить например 80% популяции и вирусу просто невозможно будет распространяться, так как полюбому коэффициент заражения будет меньше единицы. То есть носитель в большинстве будет сталкиваться с привитыми. Поэтому чинуши предпочитают не рисковать и призывать подданных, а сами не делать. Бывают исключения, когда чиновник избирается, тогда он прививается, чтоб быть с жителями и показать пример, чтоб в обществе как можно быстрее наработать порог привитых при котором вирус не может передаться более чем одному и размножиться в популяции
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1927
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 28.10.20 - 12:59
#3036
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Что сегодня на сайте? Через меню нельзя войти. Только через ленту форума и то пропадает, если зашел в основные новости. Прокомментировать новости не получается.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8433
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.11.20 - 13:10
#3037
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Последние новости почему-то не комментируются.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8433
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.11.20 - 14:21
#3038
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Заработало)
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