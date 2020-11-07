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≡ Нейросеть научили ловить списывающих студентов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40283
Нейросеть научили ловить списывающих студентов
Отправлено: 07.11.20 - 14:19
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Система не решает, кто списывал, а кто нет. Она только фиксирует все подозрительные моменты и дает преподавателю полный отчет, чтобы ему не нужно было пересматривать двухчасовую запись сдачи экзамена каждого студента.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8433
Re: Нейросеть научили ловить списывающих студентов
Отправлено: 07.11.20 - 14:19
#1
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Срочно в каждый кабинет, каждому чиновнику, для выявления фактов коррупции, чтобы любой намек на дачу взятки распознавала :lol:
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