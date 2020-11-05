Отправлено: - 09:08

До чего же надоели гастрономические радости на удаленке! Пока не поздно, мы решили сходить куда-нибудь, съесть добрый кусок мяса в приятном интерьере, выпить, возможно, не только кофе... Страница рестобара «Горячий цех» в Instagram, куда мы зашли по рекомендации знакомых, все это обещала, демонстрируя заманчивые картинки и видео с улыбчивым шеф-поваром. Визитом в заведение мы решили скрасить рабочий понедельник.