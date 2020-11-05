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Поели с дымком
Поели с дымком
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40283
Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 09:08
До чего же надоели гастрономические радости на удаленке! Пока не поздно, мы решили сходить куда-нибудь, съесть добрый кусок мяса в приятном интерьере, выпить, возможно, не только кофе... Страница рестобара «Горячий цех» в Instagram, куда мы зашли по рекомендации знакомых, все это обещала, демонстрируя заманчивые картинки и видео с улыбчивым шеф-поваром. Визитом в заведение мы решили скрасить рабочий понедельник.
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Re: Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 09:08
Ура! Летающий макаронный монстр услышал мои молитвы и ресторанные обозрения снова появились в НГ! Дора, давайте теперь обозревайте общепит в каждом номере, а то в газете толком читать нечего!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5699
Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 10:03
Цены обыкновенные как и везде сейчас такие а с притензией на ресторанность то и подавно,удручило то что за такую цену блюд журналисты не писали кипятком от восторга вкусов.....а по фоткам и видео у них прям вау вау кажется...
Re: Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 10:50
Цитата:
Когда-то и для Доры эталоном вкуса были шашлыки из свинки и окорочков, да под разливной пивас. Все течет, всё изменяется и вкусы Доры тоже :)
abaika95:
журналисты не писали кипятком от восторга вкусов.
журналисты не писали кипятком от восторга вкусов.
Когда-то и для Доры эталоном вкуса были шашлыки из свинки и окорочков, да под разливной пивас. Все течет, всё изменяется и вкусы Доры тоже :)
В
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 23.12.06
- Сообщений:
- 7582
Re: Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 16:26
Грудинка по-техасски готовиться должен 10-12 часов, если говорить про именно классический texas smoked beef brisket.
Вряд ли это оно.
Вряд ли это оно.
Re: Поели с дымком
Отправлено: 06.11.20 - 01:20
Ешьте дома - дешевле и вкуснее !!
Re: Поели с дымком
Отправлено: 06.11.20 - 09:11
Цитата:
да, одежду тоже не покупайте в магазинах, сами шейте, дешевле будет. И вообще все продукты выращивайте сами. Скотину тоже заведите, зачем продавцам мяса переплачивать? Продолжать дальше вашу мысль?
Гога:
Ешьте дома - дешевле и вкуснее !!
Ешьте дома - дешевле и вкуснее !!
да, одежду тоже не покупайте в магазинах, сами шейте, дешевле будет. И вообще все продукты выращивайте сами. Скотину тоже заведите, зачем продавцам мяса переплачивать? Продолжать дальше вашу мысль?
Поели с дымком
Отправлено: 06.11.20 - 12:54
Цитата:
Уже и пошутить нельзя
юля елиссева:
Уже и пошутить нельзя
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1126
Re: Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 08:15
Дора, сделайте пожалуйста обзор лапшично-раменной в амангендильском магазине, которая стала вместо столовой.
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 11:37
Цитата:
Думаю ждать следующего обзора теперь снова придется очень долго. Скорее Дудник начнет ежедневно в редакцию статистику по пневмонии присылать, чем в "НГ" вернутся обзоры общепита в каждом номере.
olegggon:
сделайте пожалуйста обзор лапшично-раменной
сделайте пожалуйста обзор лапшично-раменной
Думаю ждать следующего обзора теперь снова придется очень долго. Скорее Дудник начнет ежедневно в редакцию статистику по пневмонии присылать, чем в "НГ" вернутся обзоры общепита в каждом номере.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 593
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 12:06
Цитата:
Обзоры общепита - дело недешевое. Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто. Но на облзрав я бы тоже ставку не делал)
юля елиссева:
Думаю ждать следующего обзора теперь снова придется очень долго.
Думаю ждать следующего обзора теперь снова придется очень долго.
Обзоры общепита - дело недешевое. Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто. Но на облзрав я бы тоже ставку не делал)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1927
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 12:51
Цитата:
Ну хотя бы на уличное питание Доре выделите...
Тимур Гафуров:
Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто
Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто
Ну хотя бы на уличное питание Доре выделите...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20369
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 13:51
Цитата:
Я считал, что она за свой счёт, делает рубрику...
Тимур Гафуров:
Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто.
Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто.
Я считал, что она за свой счёт, делает рубрику...
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