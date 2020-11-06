Отправлено: - 13:29

сайлау курманов:

вообще не понимаю

Цитата:Я тоже: только в плане что ГОС.ЧИНОВНИКИ сами нарушают своими же руками написанные предписания: ЗАПРЕТИТЬ совещания и прочие встречи, только в режиме ОНЛАЙН.Что то они зачастили в наш регион: только вчера был главный борец с коррупцией, сегодня главный борец с коронавирусом.