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Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40283
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 06.11.20 - 21:56
Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5857
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 06.11.20 - 21:56
Не ну а что путь Минздрав страной руководит. Раз правительству не под силу, распустить может лишних. Экономия будет...
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 54
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 00:03
Комментарии про барановирус удаляют,не нравится правда
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 54
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 00:20
Сколько можно кошмарить народ,ваши блок посты и остальная дребядень,быстрее сдохнем от нервотрёпки чем от барановируса
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4228
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 03:40
Я иногда вообще не понимаю о результате принимаемых решений, они настолько абсурдны и нелогичны что просто удивительно!
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 05:11
Первая фотка - лайк. Зачем закупать где-то маски, когда можно поставить машинку и штамповать медицинские маски. И уже пора швей освободить от пошива тряпочных масок, пусть одежду лучше шьют.
Такую куртку пусть всем шьют:
Такую куртку пусть всем шьют:
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:00
Цитата-/Такую куртку пусть всем шьют/
Че ты Макс завидуешь и.о.президента Кыргызстана что он такую куртку себе позволить может?) Так устройте революцию у себя в Канаде,ты не факт но вот ваш президент тоже себе такую куртку купит)
Че ты Макс завидуешь и.о.президента Кыргызстана что он такую куртку себе позволить может?) Так устройте революцию у себя в Канаде,ты не факт но вот ваш президент тоже себе такую куртку купит)
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:01
Цитата-/Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации,/
Это слабая работа была ещё?? Это что тогда в тех областях происходит где работа отличная? Всех дома закрыли?)
Это слабая работа была ещё?? Это что тогда в тех областях происходит где работа отличная? Всех дома закрыли?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5857
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:43
Цитата:
Чёт дорогая фуфайка то?
maxsaf:
Такую куртку пусть всем шьют:
Такую куртку пусть всем шьют:
Чёт дорогая фуфайка то?
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 12:50
Цитата:
На швейке уже шили наподобие, правда в единственном экземпляре, только у шефа)) и цена была раз в 100 дешевле)) но их перепрофилировали под шитье масок - маски же щас нужнее, зима подождет ))
elektron:
Чёт дорогая фуфайка то?
Чёт дорогая фуфайка то?
На швейке уже шили наподобие, правда в единственном экземпляре, только у шефа)) и цена была раз в 100 дешевле)) но их перепрофилировали под шитье масок - маски же щас нужнее, зима подождет ))
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 07.11.20 - 13:19
Цитата:
Я наоборот ратую за то, чтобы костанайцы тоже могли купить хорошую недорогую верхнюю одежду местного пошива - что в этом плохого?)
abaika95:
Че ты Макс завидуешь
Че ты Макс завидуешь
Я наоборот ратую за то, чтобы костанайцы тоже могли купить хорошую недорогую верхнюю одежду местного пошива - что в этом плохого?)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1155
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 13:29
Цитата:
Я тоже: только в плане что ГОС.ЧИНОВНИКИ сами нарушают своими же руками написанные предписания: ЗАПРЕТИТЬ совещания и прочие встречи, только в режиме ОНЛАЙН.
Что то они зачастили в наш регион: только вчера был главный борец с коррупцией, сегодня главный борец с коронавирусом.
сайлау курманов:
вообще не понимаю
вообще не понимаю
Я тоже: только в плане что ГОС.ЧИНОВНИКИ сами нарушают своими же руками написанные предписания: ЗАПРЕТИТЬ совещания и прочие встречи, только в режиме ОНЛАЙН.
Что то они зачастили в наш регион: только вчера был главный борец с коррупцией, сегодня главный борец с коронавирусом.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1155
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 13:38
Цитата:
А, он её не покупал, ему её подарили друзья в честь головокружительной карьеры: из простого ЗЕКА в Презмденты, буквально за пару дней.
elektron:
Чёт дорогая фуфайка то?
Чёт дорогая фуфайка то?
А, он её не покупал, ему её подарили друзья в честь головокружительной карьеры: из простого ЗЕКА в Презмденты, буквально за пару дней.
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