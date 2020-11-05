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≡ Поели с дымком
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40283
Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 09:08
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До чего же надоели гастрономические радости на удаленке! Пока не поздно, мы решили сходить куда-нибудь, съесть добрый кусок мяса в приятном интерьере, выпить, возможно, не только кофе... Страница рестобара «Горячий цех» в Instagram, куда мы зашли по рекомендации знакомых, все это обещала, демонстрируя заманчивые картинки и видео с улыбчивым шеф-поваром. Визитом в заведение мы решили скрасить рабочий понедельник.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1845
Re: Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 09:08
#1
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Ура! Летающий макаронный монстр услышал мои молитвы и ресторанные обозрения снова появились в НГ! Дора, давайте теперь обозревайте общепит в каждом номере, а то в газете толком читать нечего!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5699
Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 10:03
#2
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Цены обыкновенные как и везде сейчас такие а с притензией на ресторанность то и подавно,удручило то что за такую цену блюд журналисты не писали кипятком от восторга вкусов.....а по фоткам и видео у них прям вау вау кажется...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1845
Re: Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 10:50
#3
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Цитата:
abaika95:
журналисты не писали кипятком от восторга вкусов.

Когда-то и для Доры эталоном вкуса были шашлыки из свинки и окорочков, да под разливной пивас. Все течет, всё изменяется и вкусы Доры тоже :)
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7582
Re: Поели с дымком
Отправлено: 05.11.20 - 16:26
#4
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Грудинка по-техасски готовиться должен 10-12 часов, если говорить про именно классический texas smoked beef brisket.
Вряд ли это оно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2858
Re: Поели с дымком
Отправлено: 06.11.20 - 01:20
#5
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Ешьте дома - дешевле и вкуснее !!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1845
Re: Поели с дымком
Отправлено: 06.11.20 - 09:11
#6
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Цитата:
Гога:
Ешьте дома - дешевле и вкуснее !!

да, одежду тоже не покупайте в магазинах, сами шейте, дешевле будет. И вообще все продукты выращивайте сами. Скотину тоже заведите, зачем продавцам мяса переплачивать? Продолжать дальше вашу мысль?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2858
Поели с дымком
Отправлено: 06.11.20 - 12:54
#7
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Цитата:
юля елиссева:

Уже и пошутить нельзя :lol: :lol:
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1126
Re: Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 08:15
#8
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Дора, сделайте пожалуйста обзор лапшично-раменной в амангендильском магазине, которая стала вместо столовой.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1845
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 11:37
#9
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Цитата:
olegggon:
сделайте пожалуйста обзор лапшично-раменной

Думаю ждать следующего обзора теперь снова придется очень долго. Скорее Дудник начнет ежедневно в редакцию статистику по пневмонии присылать, чем в "НГ" вернутся обзоры общепита в каждом номере.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
593
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 12:06
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Думаю ждать следующего обзора теперь снова придется очень долго.

Обзоры общепита - дело недешевое. Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто. Но на облзрав я бы тоже ставку не делал)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1927
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 12:51
#11
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто


Ну хотя бы на уличное питание Доре выделите...

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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20369
Поели с дымком
Отправлено: 07.11.20 - 13:51
#12
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Редакция не может выделять средства на эту рубрику часто.

Я считал, что она за свой счёт, делает рубрику... :lol: ;-)
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