Отправлено: - 18:09

- Если ему бояться нечего, должен был приехать и дать суду пояснения, но не приехал же! - сказал Кудабаев.

Цитата:Хотят повесить всю сумму на тех, у кого нет денег. На главный вопрос так и не ответили - у кого деньги. Суд специально не хочет разбираться? Такая большая сумма не может раствориться. Кто-то будет жить на эти деньги припеваючи, а эти двое - выплачивать.