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≡ Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40279
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 06.11.20 - 19:56
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Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5856
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 06.11.20 - 19:56
#1
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Не ну а что путь Минздрав страной руководит. Раз правительству не под силу, распустить может лишних. Экономия будет... :lol:
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
54
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 06.11.20 - 22:03
#2
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Комментарии про барановирус удаляют,не нравится правда
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
54
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 06.11.20 - 22:20
#3
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Сколько можно кошмарить народ,ваши блок посты и остальная дребядень,быстрее сдохнем от нервотрёпки чем от барановируса
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
4228
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 01:40
#4
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Я иногда вообще не понимаю о результате принимаемых решений, они настолько абсурдны и нелогичны что просто удивительно!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8427
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 07.11.20 - 03:11
#5
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Первая фотка - лайк. Зачем закупать где-то маски, когда можно поставить машинку и штамповать медицинские маски. И уже пора швей освободить от пошива тряпочных масок, пусть одежду лучше шьют.
Такую куртку пусть всем шьют:
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