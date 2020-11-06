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≡ Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40279
Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области поручила МВК
Отправлено: 06.11.20 - 19:56
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Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5856
Re: Еще больше усилить санитарный режим в Костанайской области...
Отправлено: 06.11.20 - 19:56
#1
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Не ну а что путь Минздрав страной руководит. Раз правительству не под силу, распустить может лишних. Экономия будет... :lol:
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