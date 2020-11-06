Re: Врачи и депутаты взяли личное поручительство за Елжана...

Отправлено: - 18:05

Это напоминает уже ставшее привычным: ходоки у Ленина - тут и ипотечники и многодетные и владельцы армянских машин и прочие.

Закон - он или есть или его нет.

По Конституций ВСЕ равны перед Законом.

У Васи тоже были такие добрые и искренние глаза.