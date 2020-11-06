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≡ Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо обозрения? В суде назвали имена
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40278
Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо обозрения? В суде назвали имена
Отправлено: 06.11.20 - 17:18
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Сегодня, 6 ноября, в ходе уголовного процесса этим двум подсудимым были предъявлены иски в гражданском порядке - о необходимости возместить бюджету 330 млн тенге за скандальный аттракцион.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1013
Re: Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо...
Отправлено: 06.11.20 - 17:18
#1
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За надземный переход над ул. Гашека тоже взыщите с чиновников, которые акт приёмки подписали.

Вчера там был. Починили освещение, но провода от одной из ламп оборваны и висят ниже уровня головы, лифты закрыты и не работают, все стены разрисованы.
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
51
Re: Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо...
Отправлено: 06.11.20 - 19:27
#2
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Если колесо обозрения установить параллельно земле, то получится хорошая большая карусель, которая никому вреда не причинит))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8425
Re: Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо...
Отправлено: 06.11.20 - 20:09
#3
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Цитата:
- Если ему бояться нечего, должен был приехать и дать суду пояснения, но не приехал же! - сказал Кудабаев.

Хотят повесить всю сумму на тех, у кого нет денег. На главный вопрос так и не ответили - у кого деньги. Суд специально не хочет разбираться? Такая большая сумма не может раствориться. Кто-то будет жить на эти деньги припеваючи, а эти двое - выплачивать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5855
Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо обозрения? В суде назвали имена
Отправлено: 06.11.20 - 20:51
#4
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Ну как можно бороться с коррупцией в стране, когда в какой кабинет не придёшь, сразу слышишь: ну выкладывайте, с чем пришли. :lol:
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