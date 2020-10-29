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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2087
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:35
Цитата:
И Вас, Козлов, поздравляю!
Козлов я:
Мои комсомольские награды.
Мои комсомольские награды.
И Вас, Козлов, поздравляю!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1925
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:43
Цитата:
Спасибо большое!
таноми52:
И Вас, Козлов, поздравляю!
И Вас, Козлов, поздравляю!
Спасибо большое!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.20 - 22:19
Ремонт перекрёстка в Райцентре.
Движение не прекращается.Транспорт движется
по временному светофору...
Движение не прекращается.Транспорт движется
по временному светофору...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.20 - 15:20
Оказывается у нас сегодня - выходной, Праздник.
Никто и ничкго не работает...
Никто и ничкго не работает...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.20 - 15:30
Цитата:
drakon:Новости смотрим. Чёт нестабильно у вас. Мигранты на тропу войны вышли. Горит Италия, Франция. Как там у вас в деревни, все ли спокойно? Если че давай к нам. Примем. Накормим. Спать уложим. На зиму валенки выдадим.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.20 - 14:02
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.20 - 16:32
Сосед - приходил. Попил молока.
Кончик правого уха у него в крови.
Наверное охранял территорию, свою.
Назову его - Абайжан...
[Исправлено: drakon, 03.11.2020 - 16:36]
Кончик правого уха у него в крови.
Наверное охранял территорию, свою.
Назову его - Абайжан...
[Исправлено: drakon, 03.11.2020 - 16:36]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.20 - 19:39
Цитата:
И номерок надо присвоить охраннику территории))
drakon:
Назову его - Абайжан
Назову его - Абайжан
И номерок надо присвоить охраннику территории))
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.20 - 22:37
Цитата:
Нет, он службу несёт хорошо.
Ни одной мышки, за всё лето,
я не видел на своей территории...
maxsaf:
И номерок надо присвоить
И номерок надо присвоить
Нет, он службу несёт хорошо.
Ни одной мышки, за всё лето,
я не видел на своей территории...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.20 - 12:41
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.20 - 15:25
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 17:59
Вот, "гады", обложили со всех сторон.
Направо - ехать, тупик. Налево - на них.
Думаю - ПРонесёт. Да, проехал,
без остановки...
Направо - ехать, тупик. Налево - на них.
Думаю - ПРонесёт. Да, проехал,
без остановки...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 18:19
Включил Российское Телевидение и всё
понял. На территории Германии, идут
обыски в связи с террактом
в Австрии...
понял. На территории Германии, идут
обыски в связи с террактом
в Австрии...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 18:28
Цитата-/Включил Российское Телевидение и всёпонял. На территории Германии, идутобыски в связи с террактомв Австрии.../
За каждого австрийца расплачивается Германия)
Вот интересно было австрийцы и немцы очень родственны? Как русские и украинцы или ещё ближе?)
За каждого австрийца расплачивается Германия)
Вот интересно было австрийцы и немцы очень родственны? Как русские и украинцы или ещё ближе?)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 20:30
Цитата:
Язык в Австрии немецкий государственный
abaika95:
Вот интересно было австрийцы и немцы очень родственны? Как русские и украинцы или ещё ближе?)
Вот интересно было австрийцы и немцы очень родственны? Как русские и украинцы или ещё ближе?)
Язык в Австрии немецкий государственный
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