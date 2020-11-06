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≡ Врачи и депутаты взяли личное поручительство за Елжана Биртанова, чтобы его отпустили из-под стражи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40278
Врачи и депутаты взяли личное поручительство за Елжана Биртанова, чтобы его отпустили из-под стражи
Отправлено: 06.11.20 - 20:05
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Поручители гарантируют, что экс-министр здравоохранения не покинет пределы столицы во время следствия. Адвокат Биртанова все поручительства и ходатайство об изменении меры пресечения уже направил в суд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1153
Re: Врачи и депутаты взяли личное поручительство за Елжана...
Отправлено: 06.11.20 - 20:05
#1
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Это напоминает уже ставшее привычным: ходоки у Ленина - тут и ипотечники и многодетные и владельцы армянских машин и прочие.
Закон - он или есть или его нет.
По Конституций ВСЕ равны перед Законом.
У Васи тоже были такие добрые и искренние глаза.
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