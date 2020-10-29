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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2087
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:35
#4681
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Цитата:
Козлов я:
Мои комсомольские награды.



И Вас, Козлов, поздравляю! :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1925
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.20 - 17:43
#4682
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Цитата:
таноми52:
И Вас, Козлов, поздравляю!

Спасибо большое! :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.20 - 22:19
#4683
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Ремонт перекрёстка в Райцентре.

Движение не прекращается.Транспорт движется
по временному светофору... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.20 - 15:20
#4684
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Оказывается у нас сегодня - выходной, Праздник.
Никто и ничкго не работает... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.20 - 15:30
#4685
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Цитата:
drakon:
Новости смотрим. Чёт нестабильно у вас. Мигранты на тропу войны вышли. Горит Италия, Франция. Как там у вас в деревни, все ли спокойно? Если че давай к нам. Примем. Накормим. Спать уложим. На зиму валенки выдадим.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.11.20 - 14:02
#4686
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Двнные Короновируса за последнюю неделю.

По нашему району. 24 умерших... 8-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.20 - 16:32
#4687
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Сосед - приходил. Попил молока.

Кончик правого уха у него в крови.
Наверное охранял территорию, свою.
Назову его - Абайжан... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 03.11.2020 - 16:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8423
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.20 - 19:39
#4688
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Цитата:
drakon:
Назову его - Абайжан

И номерок надо присвоить охраннику территории))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.11.20 - 22:37
#4689
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Цитата:
maxsaf:
И номерок надо присвоить

Нет, он службу несёт хорошо.
Ни одной мышки, за всё лето,
я не видел на своей территории... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.20 - 12:41
#4690
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Возьму, наверное,Барбаре, эту машину.

Пусть сама ездит на работу... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.11.20 - 15:25
#4691
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А Виталик, мне - обещал одну пару,

валенок. Как теперь быть?... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 17:59
#4692
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Вот, "гады", обложили со всех сторон.

Направо - ехать, тупик. Налево - на них.
Думаю - ПРонесёт. Да, проехал,
без остановки... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20366
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 18:19
#4693
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Включил Российское Телевидение и всё
понял. На территории Германии, идут
обыски в связи с террактом
в Австрии... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.11.20 - 18:28
#4694
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Цитата-/Включил Российское Телевидение и всёпонял. На территории Германии, идутобыски в связи с террактомв Австрии.../


За каждого австрийца расплачивается Германия)


Вот интересно было австрийцы и немцы очень родственны? Как русские и украинцы или ещё ближе?)
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