Re: Кто должен вернуть в бюджет деньги за рудненское колесо...

Отправлено: - 17:18

За надземный переход над ул. Гашека тоже взыщите с чиновников, которые акт приёмки подписали.



Вчера там был. Починили освещение, но провода от одной из ламп оборваны и висят ниже уровня головы, лифты закрыты и не работают, все стены разрисованы.