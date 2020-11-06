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≡ Костанаец выиграл две золотые медали на чемпионате России по бодибилдингу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40276
Костанаец выиграл две золотые медали на чемпионате России по бодибилдингу
Отправлено: 06.11.20 - 10:07
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Евгений ЯКИМОВ занял первые места среди мастеров в весовой категории до 90 кг и среди мужчин в весе до 85 кг на турнире, который прошел в Красноярске. Он рассказал «НГ» как готовился к соревнованиям и как проходил чемпионат во время пандемии.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
488
Re: Костанаец выиграл две золотые медали на чемпионате России по...
Отправлено: 06.11.20 - 10:07
#1
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Подарите писателю механическую клавиатуру, часть текста приходится по смыслу догадывать.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1011
Re: Костанаец выиграл две золотые медали на чемпионате России по...
Отправлено: 06.11.20 - 10:40
#2
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Поздравляем! Судя по фото, упорства не занимать ))
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
592
Костанаец выиграл две золотые медали на чемпионате России по бодибилдингу
Отправлено: 06.11.20 - 11:57
#3
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Цитата:
Lex:
часть текста приходится по смыслу догадывать.

Конкретнее укажите - где именно приходится догадываться?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1019
Костанаец выиграл две золотые медали на чемпионате России по бодибилдингу
Отправлено: 06.11.20 - 16:34
#4
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Интересно, а бодибилдеры день строителя отмечают?
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