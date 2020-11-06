Отправлено: - 10:07

Евгений ЯКИМОВ занял первые места среди мастеров в весовой категории до 90 кг и среди мужчин в весе до 85 кг на турнире, который прошел в Красноярске. Он рассказал «НГ» как готовился к соревнованиям и как проходил чемпионат во время пандемии.