Прогноз на 5 дней
переменная облачность+12°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40276
Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 11:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние сутки, 5 ноября, в области зарегистрировано 49 случаев COVID-19. Об этом сообщили в информационном областном штабе Костанайской области. За сутки до этого, 4 ноября, в области было зарегистрировано 18 случаев КВИ.
Читать новость

Инквизитоp
§ Инквизитоp
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.09.14
Сообщений:
116
Re: Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Костанайской...
Отправлено: 06.11.20 - 11:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему они не говорят прямым текстом - рост увеличения связан только с ростом тестирования. Люди ломанулись массово проходить тестирование - рост заболеваемости. До закрытия ВКО,им это не нужно было. После закрытия нашей области - будет рекордный рост заболеваемости.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1744
Re: Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Костанайской...
Отправлено: 06.11.20 - 13:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое чувство, когда понимаешь, что наконец стали показывать часть реальной картины происходящего. Не всю картину, далеко не всю.
Иначе как понять всё плотнее затягиваемую петлю?
И да, тестирования увеличат в разы количество выявленных заболевших.
Так не этого надо бояться! А увеличения числа тяжёлых и 200тых.
А наблюдая на предпринимаемые меры растёт уверенность, что бороться медициной с этим увеличением опять не готовы
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.75 Ko | Raw HTML: 75.93 Ko -