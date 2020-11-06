Re: Заболеваемость коронавирусом резко возросла в Костанайской...

Отправлено: - 13:16

Такое чувство, когда понимаешь, что наконец стали показывать часть реальной картины происходящего. Не всю картину, далеко не всю.

Иначе как понять всё плотнее затягиваемую петлю?

И да, тестирования увеличат в разы количество выявленных заболевших.

Так не этого надо бояться! А увеличения числа тяжёлых и 200тых.

А наблюдая на предпринимаемые меры растёт уверенность, что бороться медициной с этим увеличением опять не готовы