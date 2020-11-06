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≡ Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40276
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:01
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На территории Костанайской области установят только санитарные, а не блок-посты. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника МПС Женис БИСЕМБАЕВ. Всего планируют организовать 12 санпостов, которые начнут работу с 00.00 часов 9 ноября.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13301
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:01
#1
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Запрет на ночные такси считаю лишним. Всякое в жизни случается - вплоть до того что в больницу нужно, пожар в доме и прочее, и прочее.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7023
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:02
#2
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Бл...ха муха...вчера одно, сегодня другое...
Несогласованность руководителей будоражит народ хуже самого коронавируса...

Вчера: - ограничить передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 до 06:00 ;
Сегодня: Запрет на выход граждан из домов с 22.00 до 6.00 также будет контролировать полиция.

Вчера:...без ПЦР справки с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента ВЫДАЧИ)...
Сегодня: Действительным считается тест, который СДАН не более 3-х суток назад.

Вчера такси разрешали по двое, сегодня такси запрещают и про количество не говорят...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7023
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:07
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Запрет на ночные такси считаю лишним.

Да будут они работать...таксисты -народ хитрож...ый... найдут способ.

Читаем наспех состряпанное постановление:

Людям 65+ умирать с голоду и без лекарств?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1923
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:17
#4
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13301
Re: Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали...
Отправлено: 06.11.20 - 12:25
#5
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Цитата:
yudjin:
Людям 65+ умирать с голоду и без лекарств?

Не, в скобках - это то что им можно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7023
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:30
#6
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Цитата:
Victor Yang:
в скобках - это то что им можно.

тогда надо было писать: за исключением...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1017
Работу санпостов и запрет на ночные такси прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 12:48
#7
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Вскрытие коронавирусного больного показало, что пациент умер от вскрытия.
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