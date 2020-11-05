Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников

Отправлено: - 06:28

Очередная кампанейщина, которая заглохнет сама по себе.

Лучше бы до конца довели Президентское многоборье(ГТО).

Вот что должно быть всенародным.

И при приеме на госслужбу сдача многоборье обязательна.

Вот был бы толк.