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Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40276
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 05.11.20 - 10:24
Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил типовые правила проведения занятия физической зарядкой. Как отмечается, правила приняты в рамках Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7023
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 10:24
Интересно, а проверяющие подобно тем, что сейчас шныряют по офисам в проверках перчаток и масок, будут следить выполняли сотрудники зарядку или нет? Наверное нюхать будут: - Почему футболка сухая и совсем не пахнет?
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 10:33
Цитата:
5 метров квадратных минимум
На каждого занимающегося в среднем должно приходиться не менее 1,5 м2 свободной площади помещения
5 метров квадратных минимум
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 10:38
Цитата:
В рамках цифровизации можно вести онлайн трансляции
yudjin:
Наверное нюхать будут:
Наверное нюхать будут:
В рамках цифровизации можно вести онлайн трансляции
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7559
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 05.11.20 - 10:48
Классно придумали!
Сегодня грузчикам на складской покажу эту новость,скажу неправильно вы ребята мешки таскаете,сначала разминку надо сделать.
Сегодня грузчикам на складской покажу эту новость,скажу неправильно вы ребята мешки таскаете,сначала разминку надо сделать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1844
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 05.11.20 - 10:52
Цитата:
хотите чтобы они вас под мешками с капустой заживо схоронили? :)
Добринцофф:
Сегодня грузчикам на складской покажу эту новость,
Сегодня грузчикам на складской покажу эту новость,
хотите чтобы они вас под мешками с капустой заживо схоронили? :)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20364
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 13:38
Цитата:
продолжительностью не более 10-15 минут.
А эти минуты, будут входить,
в рабочее время?...
продолжительностью не более 10-15 минут.
А эти минуты, будут входить,
в рабочее время?...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 107
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 15:40
Что-то мне это напоминает... Ах да - производственная гимнастика в СССР. В школах СССР. Тогда надо ещё вводить срок за тунеядство, бесплатные путёвки в санатории, бесплатное обучение в ВАЗах, и т.д. и т.п.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 107
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 16:13
ВУЗах
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 12
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 06.11.20 - 06:28
Очередная кампанейщина, которая заглохнет сама по себе.
Лучше бы до конца довели Президентское многоборье(ГТО).
Вот что должно быть всенародным.
И при приеме на госслужбу сдача многоборье обязательна.
Вот был бы толк.
Лучше бы до конца довели Президентское многоборье(ГТО).
Вот что должно быть всенародным.
И при приеме на госслужбу сдача многоборье обязательна.
Вот был бы толк.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 488
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 06.11.20 - 10:12
прораб на стройке будет несказанно рад. Особенно объяснять это гастрабайтерам =).
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1011
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 06.11.20 - 10:37
Цитата:
Упражнение №41. Взяли лопаты и на счёт 1-2 набираем песок, на счёт 3-4 кидаем его в кузов. Ииии... раз-два-три-четыре... Закончили.
Lex:
прораб на стройке будет несказанно рад. Особенно объяснять это гастрабайтерам =).
прораб на стройке будет несказанно рад. Особенно объяснять это гастрабайтерам =).
Упражнение №41. Взяли лопаты и на счёт 1-2 набираем песок, на счёт 3-4 кидаем его в кузов. Ииии... раз-два-три-четыре... Закончили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1017
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 06.11.20 - 11:53
Нужно еще ввести ввести обязательную чистку зубов, мытье голов, рук, шей и ушей. Стрижку ногтей и поголовное бритье. Сейчас это гораздо важнее работы.
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