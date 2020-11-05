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≡ Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40274
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 05.11.20 - 10:24
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Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил типовые правила проведения занятия физической зарядкой. Как отмечается, правила приняты в рамках Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7020
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 10:24
#1
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Интересно, а проверяющие подобно тем, что сейчас шныряют по офисам в проверках перчаток и масок, будут следить выполняли сотрудники зарядку или нет? Наверное нюхать будут: - Почему футболка сухая и совсем не пахнет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8423
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 10:33
#2
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Цитата:
На каждого занимающегося в среднем должно приходиться не менее 1,5 м2 свободной площади помещения

5 метров квадратных минимум :oops: 8-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8423
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 10:38
#3
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Цитата:
yudjin:
Наверное нюхать будут:

В рамках цифровизации можно вести онлайн трансляции :-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7559
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 05.11.20 - 10:48
#4
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Классно придумали!
Сегодня грузчикам на складской покажу эту новость,скажу неправильно вы ребята мешки таскаете,сначала разминку надо сделать.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1844
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 05.11.20 - 10:52
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Сегодня грузчикам на складской покажу эту новость,

хотите чтобы они вас под мешками с капустой заживо схоронили? :)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20364
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 13:38
#6
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Цитата:

продолжительностью не более 10-15 минут.


А эти минуты, будут входить,
в рабочее время?... :lol: :oops:
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
107
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 15:40
#7
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Что-то мне это напоминает... Ах да - производственная гимнастика в СССР. В школах СССР. Тогда надо ещё вводить срок за тунеядство, бесплатные путёвки в санатории, бесплатное обучение в ВАЗах, и т.д. и т.п.
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
107
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 05.11.20 - 16:13
#8
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ВУЗах
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
12
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
Отправлено: 06.11.20 - 06:28
#9
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Очередная кампанейщина, которая заглохнет сама по себе.
Лучше бы до конца довели Президентское многоборье(ГТО).
Вот что должно быть всенародным.
И при приеме на госслужбу сдача многоборье обязательна.
Вот был бы толк.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
488
Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...
Отправлено: 06.11.20 - 10:12
#10
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прораб на стройке будет несказанно рад. Особенно объяснять это гастрабайтерам =).
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