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≡ Рубашки белые, поездки легальные
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40273
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 15:45
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С 2 ноября в некоторых автобусах Костаная в тестовом режиме начали работать валидаторы. До конца года пассажиры должны научиться ими пользоваться, а также привыкнуть к преимуществам проезда за безналичный расчет, главное из которых - в том, что тариф по безналу останется на нынешнем уровне, а вот наличными придется платить почти вдвое больше. А с 1 января 2021 года придется ездить уже по-новому: заходить в переднюю дверь, оплачивать (картой или без нее) и выходить в среднюю дверь. Сколько будут стоить и где продаваться транспортные карты, можно ли ездить без них и как валидаторы будут дисциплинировать водителей и пассажиров?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
418
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 15:45
#1
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Цитата:
Проверять будут сотрудники КРУ (контрольно-ревизионного управления).


Цитата:
планируется создать call-центр с единым номером телефона.


Это что, для кого-то появится новое тепленькое место? А за чей счет?

Похоже, пора прощаться с общественным транспортом, скоро его у нас не останется - слишком много дармоедов на перевозчиков вешают.

[Исправлено: самый умный, 05.11.2020 - 15:46]
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
2
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 19:39
#2
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Вернули бы кондуктора. Дешевле обошлось
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1151
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:36
#3
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Цитата:
самый умный:
А за чей счет?


За счёт ПАССАЖИРОВ или точнее: за счёт БЮДЖЕТА.

Частная компания вложила - 80 000 000 тенге ( в этой сумме сидят: сами валидаторы, их установка, техническое сопровождение и естественно ПРИБЫЛЬ частника, примерно около 35-40% от 80 лямов).
Перевозчик с каждой 80 тенге будет отдавать этому частнику 7 тенге 4 тиына.
Государство ( в лице местного акимата) эти 7 тенге 4 тиына будет перечислять перевозчику из городского бюджета.
Пассажиры они же и налогоплательщики, будут перечислять налоги в городской бюджет.
И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8423
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:48
#4
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Цитата:
ACROS:
Частная компания вложила - 80 000 000 тенге

По ляму на автобус чтоли? Не многовато?))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1151
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:51
#5
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Цитата://Поэтому с каждой транзакции при оплате проезда через валидаторы 9,25% будет уходить ТОО Alem Pay//


Вопрос: это будет ПОЖИЗНЕННО или до определённой суммы??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1151
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:56
#6
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Цитата:
maxsaf:
По ляму на автобу


Один валидатор - один автобус.

80 000 000/260=307 692 тенге - стоимость одного валидатора.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1151
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 23:00
#7
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Как я понял смысл этих валидаторов: установить государственный контроль над ДОХОДОМ перевозчика ( теневой оборот налички, цифровизация - это элементарное бла-бла-бла).
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5854
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 23:03
#8
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Цитата:
ACROS:
И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.

Так акимат вроде компенсирует эти цены, доплачивая перевозчику за провоз по безналу 70 тенге.
Это только для тех кто налом платит - наказание. А по безналу уже должны были 30% учесть. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5854
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 23:04
#9
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Цитата:
ACROS:
установить государственный контроль над ДОХОДОМ перевозчика

Достаточно было поставить турникеты :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2857
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 06.11.20 - 02:52
#10
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Цитата:
ACROS:
80 000 000/260=307 692 тенге - стоимость одного валидатора

----Надо знать места !!Правда , на АЛИ они подешевле ,да и на АВИТО тоже , на местные бизнесмены не ищут легких путей !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2857
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 06.11.20 - 02:57
#11
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А самому ЖКХ слабо было самим все это сделать ??
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
553
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 06.11.20 - 03:39
#12
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Теле2 не дружит с пополнением. Банковская карта тоже не работает. Бумажный талон не нужен, пусть смс приходит
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