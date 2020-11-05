Отправлено: - 23:03

ACROS:

И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.

Цитата:Так акимат вроде компенсирует эти цены, доплачивая перевозчику за провоз по безналу 70 тенге.Это только для тех кто налом платит - наказание. А по безналу уже должны были 30% учесть.