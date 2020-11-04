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≡ Карантин ужесточают в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40272
Карантин ужесточают в Костанайской области
Отправлено: 04.11.20 - 17:33
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Режим работы непродовольственных магазинов сократят, а пожилым людям ограничат выход из дома, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1922
Re: Карантин ужесточают в Костанайской области
Отправлено: 04.11.20 - 17:33
#1
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2857
Re: Карантин ужесточают в Костанайской области
Отправлено: 06.11.20 - 01:19
#2
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Дурдом перекочевал с Затоболовки ( пардон - г.Тобыл )на весь город Кустанай ??
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