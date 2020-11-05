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Рубашки белые, поездки легальные
Рубашки белые, поездки легальные
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40272
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 15:45
С 2 ноября в некоторых автобусах Костаная в тестовом режиме начали работать валидаторы. До конца года пассажиры должны научиться ими пользоваться, а также привыкнуть к преимуществам проезда за безналичный расчет, главное из которых - в том, что тариф по безналу останется на нынешнем уровне, а вот наличными придется платить почти вдвое больше. А с 1 января 2021 года придется ездить уже по-новому: заходить в переднюю дверь, оплачивать (картой или без нее) и выходить в среднюю дверь. Сколько будут стоить и где продаваться транспортные карты, можно ли ездить без них и как валидаторы будут дисциплинировать водителей и пассажиров?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 418
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 15:45
Цитата:
Цитата:
Это что, для кого-то появится новое тепленькое место? А за чей счет?
Похоже, пора прощаться с общественным транспортом, скоро его у нас не останется - слишком много дармоедов на перевозчиков вешают.
[Исправлено: самый умный, 05.11.2020 - 15:46]
Проверять будут сотрудники КРУ (контрольно-ревизионного управления).
Цитата:
планируется создать call-центр с единым номером телефона.
Это что, для кого-то появится новое тепленькое место? А за чей счет?
Похоже, пора прощаться с общественным транспортом, скоро его у нас не останется - слишком много дармоедов на перевозчиков вешают.
[Исправлено: самый умный, 05.11.2020 - 15:46]
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 2
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 19:39
Вернули бы кондуктора. Дешевле обошлось
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:36
Цитата:
За счёт ПАССАЖИРОВ или точнее: за счёт БЮДЖЕТА.
Частная компания вложила - 80 000 000 тенге ( в этой сумме сидят: сами валидаторы, их установка, техническое сопровождение и естественно ПРИБЫЛЬ частника, примерно около 35-40% от 80 лямов).
Перевозчик с каждой 80 тенге будет отдавать этому частнику 7 тенге 4 тиына.
Государство ( в лице местного акимата) эти 7 тенге 4 тиына будет перечислять перевозчику из городского бюджета.
Пассажиры они же и налогоплательщики, будут перечислять налоги в городской бюджет.
И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.
самый умный:
А за чей счет?
А за чей счет?
За счёт ПАССАЖИРОВ или точнее: за счёт БЮДЖЕТА.
Частная компания вложила - 80 000 000 тенге ( в этой сумме сидят: сами валидаторы, их установка, техническое сопровождение и естественно ПРИБЫЛЬ частника, примерно около 35-40% от 80 лямов).
Перевозчик с каждой 80 тенге будет отдавать этому частнику 7 тенге 4 тиына.
Государство ( в лице местного акимата) эти 7 тенге 4 тиына будет перечислять перевозчику из городского бюджета.
Пассажиры они же и налогоплательщики, будут перечислять налоги в городской бюджет.
И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8423
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:48
Цитата:
По ляму на автобус чтоли? Не многовато?))
ACROS:
Частная компания вложила - 80 000 000 тенге
Частная компания вложила - 80 000 000 тенге
По ляму на автобус чтоли? Не многовато?))
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:51
Цитата://Поэтому с каждой транзакции при оплате проезда через валидаторы 9,25% будет уходить ТОО Alem Pay//
Вопрос: это будет ПОЖИЗНЕННО или до определённой суммы??
Вопрос: это будет ПОЖИЗНЕННО или до определённой суммы??
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 22:56
Цитата:
Один валидатор - один автобус.
80 000 000/260=307 692 тенге - стоимость одного валидатора.
maxsaf:
По ляму на автобу
По ляму на автобу
Один валидатор - один автобус.
80 000 000/260=307 692 тенге - стоимость одного валидатора.
Re: Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 23:00
Как я понял смысл этих валидаторов: установить государственный контроль над ДОХОДОМ перевозчика ( теневой оборот налички, цифровизация - это элементарное бла-бла-бла).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5854
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 23:03
Цитата:
Так акимат вроде компенсирует эти цены, доплачивая перевозчику за провоз по безналу 70 тенге.
Это только для тех кто налом платит - наказание. А по безналу уже должны были 30% учесть.
ACROS:
И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.
И те 150 тенге наличными, которые не участвуют в этом кругообороте денег, прямо попадают в карман перевозчика.
Так акимат вроде компенсирует эти цены, доплачивая перевозчику за провоз по безналу 70 тенге.
Это только для тех кто налом платит - наказание. А по безналу уже должны были 30% учесть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5854
Рубашки белые, поездки легальные
Отправлено: 05.11.20 - 23:04
Цитата:
Достаточно было поставить турникеты
ACROS:
установить государственный контроль над ДОХОДОМ перевозчика
установить государственный контроль над ДОХОДОМ перевозчика
Достаточно было поставить турникеты
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