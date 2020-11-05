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Костанай переходит на карантин

- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;

- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

Цитата:Как вы думаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?Такое ощущение, что у "Нечитайлов" соревнование в длине ограничительных мер...Вот к чему это:Цитата:Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?Цитата:Так их и не было с марта месяца... Выезд только на лечение и к близким родственникам.