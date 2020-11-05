Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40271
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вокруг областного центра установят блок посты, а во всех населенных пунктах ограничат выход жителей из дома после 21.00, сообщает областной оперативный штаб.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7020
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 13:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанай переходит на карантин

Как вы думаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?
Такое ощущение, что у "Нечитайлов" соревнование в длине ограничительных мер...
Вот к чему это:
Цитата:
- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;

Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?

Цитата:
- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

Так их и не было с марта месяца... Выезд только на лечение и к близким родственникам.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5696
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 13:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?/




Днем на такси по необходимости ездят а вечером в большинстве своем покатушки по ночным ларькам или по гулянкам
Чуешь разницу?)

Хотя если так и так населению ограничивают передвижение ночью к чему отдельно про такси писать?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5696
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 14:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ечли ввели сейчас значит опять Цоевский метод в 4 недели хотят продвинуть

Хотя зная что в декабре праздник на празднике значит и декабрь будем сидеть
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
153
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 14:13
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;"
Когда уже научатся у нас писать документы???? Если читать как написано - то после 21:00 на такси можно ездить только втроем.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1922
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 14:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1742
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 15:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что значит "переходит на карантин"?!!
Он с апреля не приостанавливался ни на день! То ослабят, то натянут поводок!
Озвученные меры в половине своей абсолютно просто безсмысленны. Бездари и неумёхи. Ничему их прошедший год не научил,никакого опыта! В страхе перед наказанием за "плохие показатели" рубят дичь. Зачем голову включать? Руби по максимуму, перестраховывайся.
Зачем траты на эти никому не нужные заградотряды по периметру города??? Сколько денег опять в пустую улетит на их содержание? Хватит разбазаривать деньги
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7020
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 15:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Зачем траты на эти никому не нужные заградотряды по периметру города??? Сколько денег опять в пустую улетит на их содержание?

Действительно, кто-то анализировал выхлоп от этих блок-постов? Сколько реально больных было выявлено на каждом? По рудненской трассе к примеру, который проезжал по пути на дачу. Ну померила она температуру... спросили "на дачу?", ответил "на дачу!" ВСЁ... смысла в них абсолютно нет, только освоение бабла... тупое и беспощадное.

В республиканских сми уже написали про наш, второй, регион с блок-постами. Но если сравнивать с ВКО, у них 240 в день, у нас 18... В столицах поболее, но там не вводят подобного коронабесия.
Выслуживание, страшная черта, однако...
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1742
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 15:51
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И поясните раз и навсегда!
Суббота у многих рабочий день в шестидневке. Обыкновенный рабочий день. Оговорите досконально.
Выходные в ваших думах-это только воскресенье, или...?!

[Исправлено: Горожанин_kst, 05.11.2020 - 15:51]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1146
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 16:57
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чуешь разницу?)


И наверное, ночные пассажиры проспиртованны НАСКВОЗЬ - их никакой коронавирус не возьмёт.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1146
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 17:01
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Оговорите досконально.


Есть же телефон этого , оперативного штаба - позвоните и выскажите свои претензий. Мне весной надо было колонну машин с Кургана с семенами пропустить - дошёл до штаба и решил вопрос: там адекватные люди, оперативно решили.
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3038
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 17:47
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда.. Ну посты это перебор конечно. Давайте начнем опят улицы мыть и площадки детские. Отмывать так отмывать уже по полной.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1742
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 18:01
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Это так не работает.
Уверяю, никто не сможет взять на себя ответственность, и дать комментарий однозначный.
Тут только запрос через СМИ на брифинге.
И то вот заранее надо оповестить, чтоб мозжечок оперштаба запустил цепную реакцию чиновничьего коллективного "разума".
Разве вы не видите, что действия идут по намеченному сверху шаблону. С примесями местного колорита, в виде перегибов. Ибо излишнее рвение-наше всё, им доверь дитя укачать...до смерти утрясут!
С оперштабом, как в Вашем случае, можно решить только персональные вопросы. Когда речь о вопросе, касаемого всех, то это тут же переходит в плоскость чуть ли не политическую.

[Исправлено: Горожанин_kst, 05.11.2020 - 18:03]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Iney, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 572.81 Ko | Raw HTML: 102.4 Ko -