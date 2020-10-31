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РЕМОНТИРУЕМ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУСейчас у многих простые лампочки накаливания заменяются на светодиодные LED-лампы. Служат они дольше, экономичны, поэтому уверенно занимают свою нишу.Несмотря на то, что заявленный срок службы ламп довольно большой, они частенько выходят из строя. Хорошо, если есть гарантийный срок и сохранен чек. Но даже, если этого нет, вы можете сами вернуть такие лампы к жизни.Для этого нужно снять с неработающей лампы рассеиватель. На некоторых лампах его можно снять просто пальцами, а на некоторых нужно будет узким ножом подрезать клей, крепящий рассеиватель.Разобрав лампочку, мы добираемся до платы со светодиодами. В 90% случаев именно из-за перегоревшего диода лампочка перестает работать. Из-за того, что они соединены последовательно, из-за одного перегоревшего диода перестает работать вся цепь, как в советских елочных гирляндах. Определить, какой именно диод сгорел, проще всего, он будет темнее цветом или с черной точкой.Неисправный диод нужно выпаять или выломать, что проще.Под диодом скрывается площадка с двумя контактами. Наша цель - замкнуть их. Делаем это с помощью простого паяльника.Вот и все. Цепь снова сомкнута и лампочка будет гореть.Ставим рассеиватель на место и лампочка снова нам светит.Правда, у такого ремонта есть и минусы. Лампа не будет гореть так ярко, как раньше, все-таки одного диода лишилась. Поэтому лучше ее использовать в подсобных помещениях или подъезде. Да и нагрузка на оставшиеся диоды будет побольше, что может сказаться на сроке работы. А в остальном - Удачи!