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Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40271
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 13:46
Вокруг областного центра установят блок посты, а во всех населенных пунктах ограничат выход жителей из дома после 21.00, сообщает областной оперативный штаб.
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Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 13:46
Цитата:
Как вы думаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?
Такое ощущение, что у "Нечитайлов" соревнование в длине ограничительных мер...
Вот к чему это:
Цитата:
Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?
Цитата:
Так их и не было с марта месяца... Выезд только на лечение и к близким родственникам.
Костанай переходит на карантин
Как вы думаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?
Такое ощущение, что у "Нечитайлов" соревнование в длине ограничительных мер...
Вот к чему это:
Цитата:
- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;
Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?
Цитата:
- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;
Так их и не было с марта месяца... Выезд только на лечение и к близким родственникам.
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 13:57
Цитата-/Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?/
Днем на такси по необходимости ездят а вечером в большинстве своем покатушки по ночным ларькам или по гулянкам
Чуешь разницу?)
Хотя если так и так населению ограничивают передвижение ночью к чему отдельно про такси писать?
Днем на такси по необходимости ездят а вечером в большинстве своем покатушки по ночным ларькам или по гулянкам
Чуешь разницу?)
Хотя если так и так населению ограничивают передвижение ночью к чему отдельно про такси писать?
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 14:03
Ечли ввели сейчас значит опять Цоевский метод в 4 недели хотят продвинуть
Хотя зная что в декабре праздник на празднике значит и декабрь будем сидеть
Хотя зная что в декабре праздник на празднике значит и декабрь будем сидеть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 153
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 14:13
"- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;"
Когда уже научатся у нас писать документы???? Если читать как написано - то после 21:00 на такси можно ездить только втроем.
Когда уже научатся у нас писать документы???? Если читать как написано - то после 21:00 на такси можно ездить только втроем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1922
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 14:28
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 15:04
Что значит "переходит на карантин"?!!
Он с апреля не приостанавливался ни на день! То ослабят, то натянут поводок!
Озвученные меры в половине своей абсолютно просто безсмысленны. Бездари и неумёхи. Ничему их прошедший год не научил,никакого опыта! В страхе перед наказанием за "плохие показатели" рубят дичь. Зачем голову включать? Руби по максимуму, перестраховывайся.
Зачем траты на эти никому не нужные заградотряды по периметру города??? Сколько денег опять в пустую улетит на их содержание? Хватит разбазаривать деньги
Он с апреля не приостанавливался ни на день! То ослабят, то натянут поводок!
Озвученные меры в половине своей абсолютно просто безсмысленны. Бездари и неумёхи. Ничему их прошедший год не научил,никакого опыта! В страхе перед наказанием за "плохие показатели" рубят дичь. Зачем голову включать? Руби по максимуму, перестраховывайся.
Зачем траты на эти никому не нужные заградотряды по периметру города??? Сколько денег опять в пустую улетит на их содержание? Хватит разбазаривать деньги
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 15:20
Цитата:
Действительно, кто-то анализировал выхлоп от этих блок-постов? Сколько реально больных было выявлено на каждом? По рудненской трассе к примеру, который проезжал по пути на дачу. Ну померила она температуру... спросили "на дачу?", ответил "на дачу!" ВСЁ... смысла в них абсолютно нет, только освоение бабла... тупое и беспощадное.
В республиканских сми уже написали про наш, второй, регион с блок-постами. Но если сравнивать с ВКО, у них 240 в день, у нас 18... В столицах поболее, но там не вводят подобного коронабесия.
Выслуживание, страшная черта, однако...
Горожанин_kst:
Зачем траты на эти никому не нужные заградотряды по периметру города??? Сколько денег опять в пустую улетит на их содержание?
Зачем траты на эти никому не нужные заградотряды по периметру города??? Сколько денег опять в пустую улетит на их содержание?
Действительно, кто-то анализировал выхлоп от этих блок-постов? Сколько реально больных было выявлено на каждом? По рудненской трассе к примеру, который проезжал по пути на дачу. Ну померила она температуру... спросили "на дачу?", ответил "на дачу!" ВСЁ... смысла в них абсолютно нет, только освоение бабла... тупое и беспощадное.
В республиканских сми уже написали про наш, второй, регион с блок-постами. Но если сравнивать с ВКО, у них 240 в день, у нас 18... В столицах поболее, но там не вводят подобного коронабесия.
Выслуживание, страшная черта, однако...
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 15:51
И поясните раз и навсегда!
Суббота у многих рабочий день в шестидневке. Обыкновенный рабочий день. Оговорите досконально.
Выходные в ваших думах-это только воскресенье, или...?!
[Исправлено: Горожанин_kst, 05.11.2020 - 15:51]
Суббота у многих рабочий день в шестидневке. Обыкновенный рабочий день. Оговорите досконально.
Выходные в ваших думах-это только воскресенье, или...?!
[Исправлено: Горожанин_kst, 05.11.2020 - 15:51]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1146
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 16:57
Цитата:
И наверное, ночные пассажиры проспиртованны НАСКВОЗЬ - их никакой коронавирус не возьмёт.
abaika95:
Чуешь разницу?)
Чуешь разницу?)
И наверное, ночные пассажиры проспиртованны НАСКВОЗЬ - их никакой коронавирус не возьмёт.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1146
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 17:01
Цитата:
Есть же телефон этого , оперативного штаба - позвоните и выскажите свои претензий. Мне весной надо было колонну машин с Кургана с семенами пропустить - дошёл до штаба и решил вопрос: там адекватные люди, оперативно решили.
Горожанин_kst:
Оговорите досконально.
Оговорите досконально.
Есть же телефон этого , оперативного штаба - позвоните и выскажите свои претензий. Мне весной надо было колонну машин с Кургана с семенами пропустить - дошёл до штаба и решил вопрос: там адекватные люди, оперативно решили.
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