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≡ Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40270
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 13:46
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Вокруг областного центра установят блок посты, а во всех населенных пунктах ограничат выход жителей из дома после 21.00, сообщает областной оперативный штаб.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7019
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 13:46
#1
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Цитата:
Костанай переходит на карантин

Как вы думаете, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?
Такое ощущение, что у "Нечитайлов" соревнование в длине ограничительных мер...
Вот к чему это:
Цитата:
- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;

Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?

Цитата:
- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

Так их и не было с марта месяца... Выезд только на лечение и к близким родственникам.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5696
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 13:57
#2
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Цитата-/Это значит, днем можно по 4, а ночью, когда коронавирус выходит на тропу войны и нападает на такси, надо по 2?/




Днем на такси по необходимости ездят а вечером в большинстве своем покатушки по ночным ларькам или по гулянкам
Чуешь разницу?)

Хотя если так и так населению ограничивают передвижение ночью к чему отдельно про такси писать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5696
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 14:03
#3
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Ечли ввели сейчас значит опять Цоевский метод в 4 недели хотят продвинуть

Хотя зная что в декабре праздник на празднике значит и декабрь будем сидеть
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
153
Re: Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил...
Отправлено: 05.11.20 - 14:13
#4
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"- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00, с числом пассажиров не более 2 человек;"
Когда уже научатся у нас писать документы???? Если читать как написано - то после 21:00 на такси можно ездить только втроем.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1921
Костанай переходит на карантин - Оперативный штаб усилил ограничительные меры в области
Отправлено: 05.11.20 - 14:28
#5
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