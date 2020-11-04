Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 19:22
О ситуации, в которой оказалась Ксения ПАВЛОВА, мы рассказали неделю назад. Женщина обратилась в "НГ", узнав о намерении лишить ее родительских прав. После нашей публикации в редакцию написали несколько человек, которые хотели помочь ей. Читать новость
Ну а нас не Европа. Детей просто так не забирают у мам. Как у вас. Мы смотрим новости и знаем как это происходит в гейропе когда детей забирают у здоровых родителей и отдают гей-семьям или мусульманам хотя ребёнок хрестинин. А тут маме дали ещё небольшой шанс, исправить хоть как то ситуацию. Показали-рассказали что нужно сделать, какие доки подать на помощь. Возможно кто то поможет немного, хотя тут немного сильно не поможет ей, но хотя бы на первое время. Дать перерыв ей и начать как то устраивать свою жизнь.
Откуда у вас могут появится детдомы. У вас нету "сырья" для детдомов. Все дети из не благополучных семей уходят на органы. А у оступившихся родителей забирают и отправляют в мутные семьи. Где непонятно че происходят. А че не понятно то, трупы там. То "случайно" усыновленого ребёнка в машине зажарили закрытами окнами, то изабьют до смерти.
Запад нормальный,нормально по улицам раз в год то боевики бегают с автоматами и людей как в тире стреляют то грузовики в толпы врезаются, в этом году вот новый модный челлендж,головы резать среди бела дня или в рыцарских доспехах людей рубать.Бытовуха одним словом.С жиру бесятся
Витал, не туда ты беседу уводишь. У вас что, дети в пожарах гореть перестали, или больше из окон не вываливаются? Если начать сравнивать, с учетом населения, то тебе самому статистика не понравится. Давай не будем.
Victor Yang: Так-то памперсы - это больше для родителей, чтобы пелёнки не стирать часто. Я вот даже не представляю как наши родители без них и без стиралок-автоматов обходились. Современные мамы бы взвыли.
Ну, когда у тебя нет воды и света - автомат так себе поможет.
Дети всегда страдают первыми у непутёвых родителей. Похоже мама ждёт пока за неё всё сделает дядя или акиматовские. А почему самой элементарно не подать на социальную помощь? Где алименты? Если материнский долг ни к чему не обязывает, то кто должен напрягаться? Напомнило ситуацию в Тоболе, Две девочки из Тобола, годами живя при свечах, мечтают о светлом теплом доме Забрать детей у матери - это последнее, но может для самих детей и к лучшему.
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