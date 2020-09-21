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Вечная жизнь 2.0
Вечная жизнь 2.0
Куратор темы: maxsaf
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.09.20 - 11:27
Цитата:
Причем тут бездомные. Есть много народу, которые отродясь света белого не видели, не способны самостоятельно существовать или даже просто предупредить персонал, что собираются сходить под себя. Этим пациентам уж точно терять нечего. Нейроинтерфейс улучшит качество их жизни, придаст существованию хотя бы иллюзию смысла.
elektron:
Ну знамо, бездомные и прочие которым действительно нужно
Ну знамо, бездомные и прочие которым действительно нужно
Причем тут бездомные. Есть много народу, которые отродясь света белого не видели, не способны самостоятельно существовать или даже просто предупредить персонал, что собираются сходить под себя. Этим пациентам уж точно терять нечего. Нейроинтерфейс улучшит качество их жизни, придаст существованию хотя бы иллюзию смысла.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.09.20 - 11:29
Цитата:
Тогда будет поздно))
elektron:
Вот когда в реальном победит, тогда и можно будет посмотреть.
Вот когда в реальном победит, тогда и можно будет посмотреть.
Тогда будет поздно))
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 22:43
Канада претендует на мировое лидерство в развитии искусственного интеллекта Подробности:
https://regnum.ru
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 22:52
Че там эппл в этом году презентовал нового?что-то нигде внятной инфы не нашел)
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 23:08
Цитата:
Видимо год тяжелый, я так то яблоками не интересуюсь)
abaika95:
Че там эппл в этом году презентовал нового?
Че там эппл в этом году презентовал нового?
Видимо год тяжелый, я так то яблоками не интересуюсь)
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 23:20
Цитата-/я так то яблоками не интересуюсь)/
Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?
Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5851
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 23:32
Цитата:
А чего там интересного? Гараж? Сертификаты? Которые один типус, продал за копейки , когда решил выйти из "струи"? а потом другой, продал всё это в 10-ть раз (если не больше, точно не знаю) дороже?
abaika95:
Даже не интересна история создания макинтош?
Даже не интересна история создания макинтош?
А чего там интересного? Гараж? Сертификаты? Которые один типус, продал за копейки , когда решил выйти из "струи"? а потом другой, продал всё это в 10-ть раз (если не больше, точно не знаю) дороже?
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 09.10.20 - 00:03
Цитата:
Нет, не интересуюсь. По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе по духу
abaika95:
Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?
Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?
Нет, не интересуюсь. По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе по духу
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 09.10.20 - 00:55
Цитата-/Которые один типус, продал за копейки , когда решил выйти из "струи"? а потом другой, продал всё это в 10-ть раз (если не больше, точно не знаю) дороже?/
Какие сертификаты что-то не слышал?)
Цитата-/По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе/
Гугл тоталитарная машина будущего,не нужен не Оруэлл ни Хаксли все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире) в Эппл это история одного человека и его культа,думаю лет через 10-15 компания с ее современной политикой сдуется и уйдет в небытие
Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится
[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 23:56]
Какие сертификаты что-то не слышал?)
Цитата-/По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе/
Гугл тоталитарная машина будущего,не нужен не Оруэлл ни Хаксли все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире) в Эппл это история одного человека и его культа,думаю лет через 10-15 компания с ее современной политикой сдуется и уйдет в небытие
Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится
[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 23:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5851
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 09.10.20 - 01:30
Цитата:
Я за будущее, так что тут все норм.Цитата:
Ну тут два варианта - либо быть поближе, либо подальше. Остановить все равно не выйдет.
Цитата:
Пофиг
Цитата:
Я фильм смотрел
abaika95:
Гугл тоталитарная машина будущего,
Гугл тоталитарная машина будущего,
Я за будущее, так что тут все норм.Цитата:
abaika95:
все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире
все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире
Ну тут два варианта - либо быть поближе, либо подальше. Остановить все равно не выйдет.
Цитата:
abaika95:
сдуется и уйдет в небытие
сдуется и уйдет в небытие
Пофиг
Цитата:
abaika95:
Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится
Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится
Я фильм смотрел
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 09.10.20 - 10:42
Цитата-/Я фильм смотрел/
Книга лучше
Цитата-/Сертификаты ил акции, тоже не в курсе. Просто по телеку показывали.А о том типе тут/
А так это только часть истории,самое интересное было потом)
Цитата-/Я за будущее, так что тут все норм./
Так все за будущее,вопрос только за какое? Тоталитарное будущее 4 транснациональных айти компаний? Или все же за разнообразие....
Книга лучше
Цитата-/Сертификаты ил акции, тоже не в курсе. Просто по телеку показывали.А о том типе тут/
А так это только часть истории,самое интересное было потом)
Цитата-/Я за будущее, так что тут все норм./
Так все за будущее,вопрос только за какое? Тоталитарное будущее 4 транснациональных айти компаний? Или все же за разнообразие....
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.10.20 - 08:52
Цитата:
Это не имеет значения.
abaika95:
Так все за будущее,вопрос только за какое? Тоталитарное будущее 4 транснациональных айти компаний? Или все же за разнообразие....
Так все за будущее,вопрос только за какое? Тоталитарное будущее 4 транснациональных айти компаний? Или все же за разнообразие....
Это не имеет значения.
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.10.20 - 08:54
Кто-то уже начал смотреть самый новый сериал NEXT про искусственный интеллект? Как впечатления?
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.11.20 - 11:17
В 2020 году журналистская премия Online Journalism впервые в её истории досталась искусственному интеллекту.
Обладателем премии в области журналистики Online Journalism в 2020 году стала система искусственного интеллекта под названием Sophi, которую использует канадская национальная газета The Globe and Mail, сообщает сайт премии.
Подробности тут
Обладателем премии в области журналистики Online Journalism в 2020 году стала система искусственного интеллекта под названием Sophi, которую использует канадская национальная газета The Globe and Mail, сообщает сайт премии.
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