Re: Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для...

Отправлено: - 10:24

Интересно, а проверяющие подобно тем, что сейчас шныряют по офисам в проверках перчаток и масок, будут следить выполняли сотрудники зарядку или нет? Наверное нюхать будут: - Почему футболка сухая и совсем не пахнет?