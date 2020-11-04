Отправлено: - 01:04

abaika95:

И запад тоже)

abaika95:

Если поднести руку к огню ее обожжет это закон

abaika95:

если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну

Цитата:И что там будет вместо Запада, дыра на карте?))Цитата:Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь.Цитата:Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?