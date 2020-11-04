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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:44
#13576
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Цитата:
abaika95:
Кто лучше жить стал?

Запад, разумеется))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:51
#13577
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Цитата:
abaika95:
главные зачинщики терактов это дети чеченских сепаратистов

Вот им наверное и прилетит следующая порция демократии. Рамзан Кадыров уже дал понять, что он не полностью разделяет позицию руководства страны. Не удивлюсь, если там поменяется глава региона, а следом поднимется вопрос независимости Ичкерии.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:55
#13578
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Цитата:
abaika95:
трупы трупы трупы

Ни в какое сравнение не идут эти цифры с количеством погибших в терактах, согласны?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5690
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:34
#13579
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Цитата-/Запад, разумеется/



Так о какой демократии речь?





Цитата-/демократии. Рамзан Кадыров уже дал понять, что он не полностью разделяет позицию руководства страны. Не удивлюсь, если там поменяется глава региона, а следом поднимется вопрос независимости Ичкерии./


Это только после Путина)


Цитата-/Ни в какое сравнение не идут эти цифры с количеством погибших в терактах, согласны?/


Согласен,это вы к чему ведёте? Надо больше терактов?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:45
#13580
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Цитата:
abaika95:
Так о какой демократии речь?

Мне надо было изначально это слово в кавычки везде брать, но я подумал, что вы и так поймете)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:47
#13581
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Цитата:
abaika95:
Это только после Путина)

Никто не вечен

Цитата:
abaika95:
Согласен,это вы к чему ведёте?

Я веду к вопросу: кому эти теракты хоть чем-то помогли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5690
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:55
#13582
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Цитата-/Никто не вечен/


И запад тоже)



Цитата-/Я веду к вопросу: кому эти теракты хоть чем-то помогли?/


Они и не несли цель помочь кому-то

Зло пожирает само себя)

Если поднести руку к огню ее обожжет это закон

Так и тут,если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну


В истории уже было это 100500 раз

Классический пример позднего Рима,вот прям прям тоже самое происходит хоть к гадалке не ходи)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:04
#13583
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Цитата:
abaika95:
И запад тоже)

И что там будет вместо Запада, дыра на карте?))

Цитата:
abaika95:
Если поднести руку к огню ее обожжет это закон

Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь.


Цитата:
abaika95:
если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну

Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5690
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:17
#13584
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Цитата-/И что там будет вместо Запада, дыра на карте?)/



Сразу видно программист,не может мыслить пространствено-временно-континуумно))


На месте римской империи которую порабатили варвары которых римские власти зачем-то сделали гражданами империи, возникли варварские государства,которые через 1000 лет стали франциями,германиями,испаниями) так и тут будет)


Это вообще очень интересно кстати,"Римская империя" постоянно пытается объединится в своих границах как и евразийская степная империя но об этом у следующий раз....



Цитата-/Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь./



Да только рана на голове а прижигает руки)



Цитата-/Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?/


Запад сгинет

Шпенглер в начале 20 века написал "Закат Европы" и все что сейчас происходит это очеееееееееень доооолгий закат)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8413
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:33
#13585
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Цитата:
abaika95:
Шпенглер в начале 20 века написал "Закат Европы"

Он поторопился))

Цитата:
abaika95:
через 1000 лет стали франциями,германиями,испаниями)

Ну Европе разваливаться дальше некуда, теперь только обьединяться))Цитата:
abaika95:

Запад сгинет

Очень в этом сомневаюсь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5851
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:48
#13586
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Цитата:
abaika95:
Они и не несли цель помочь кому-то

Вот отсюда и поподробнее. А что тогда они несли. Добро и мир?
Лично для меня это ущербные люди (террористы)
без морали, чести и совести. Скорее всего мало интеллектуальны, если вообще не "ограниченные" в дееспособности. Мне их жаль. Да вред от них большой. Бороться нужно. Но они есть везде. И естественно на западе, с высокой плотностью населения, вероятность наткнутся на такого типуса, гораздо выше чем в КЗ с 18 миллионами.
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