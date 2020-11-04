Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:44
Цитата:
Запад, разумеется))
abaika95:
Кто лучше жить стал?
Кто лучше жить стал?
Запад, разумеется))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:51
Цитата:
Вот им наверное и прилетит следующая порция демократии. Рамзан Кадыров уже дал понять, что он не полностью разделяет позицию руководства страны. Не удивлюсь, если там поменяется глава региона, а следом поднимется вопрос независимости Ичкерии.
abaika95:
главные зачинщики терактов это дети чеченских сепаратистов
главные зачинщики терактов это дети чеченских сепаратистов
Вот им наверное и прилетит следующая порция демократии. Рамзан Кадыров уже дал понять, что он не полностью разделяет позицию руководства страны. Не удивлюсь, если там поменяется глава региона, а следом поднимется вопрос независимости Ичкерии.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:55
Цитата:
Ни в какое сравнение не идут эти цифры с количеством погибших в терактах, согласны?
abaika95:
трупы трупы трупы
трупы трупы трупы
Ни в какое сравнение не идут эти цифры с количеством погибших в терактах, согласны?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:34
Цитата-/Запад, разумеется/
Так о какой демократии речь?
Цитата-/демократии. Рамзан Кадыров уже дал понять, что он не полностью разделяет позицию руководства страны. Не удивлюсь, если там поменяется глава региона, а следом поднимется вопрос независимости Ичкерии./
Это только после Путина)
Цитата-/Ни в какое сравнение не идут эти цифры с количеством погибших в терактах, согласны?/
Согласен,это вы к чему ведёте? Надо больше терактов?
Так о какой демократии речь?
Цитата-/демократии. Рамзан Кадыров уже дал понять, что он не полностью разделяет позицию руководства страны. Не удивлюсь, если там поменяется глава региона, а следом поднимется вопрос независимости Ичкерии./
Это только после Путина)
Цитата-/Ни в какое сравнение не идут эти цифры с количеством погибших в терактах, согласны?/
Согласен,это вы к чему ведёте? Надо больше терактов?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:45
Цитата:
Мне надо было изначально это слово в кавычки везде брать, но я подумал, что вы и так поймете)
abaika95:
Так о какой демократии речь?
Так о какой демократии речь?
Мне надо было изначально это слово в кавычки везде брать, но я подумал, что вы и так поймете)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:47
Цитата:
Никто не вечен
Цитата:
Я веду к вопросу: кому эти теракты хоть чем-то помогли?
abaika95:
Это только после Путина)
Это только после Путина)
Никто не вечен
Цитата:
abaika95:
Согласен,это вы к чему ведёте?
Согласен,это вы к чему ведёте?
Я веду к вопросу: кому эти теракты хоть чем-то помогли?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 00:55
Цитата-/Никто не вечен/
И запад тоже)
Цитата-/Я веду к вопросу: кому эти теракты хоть чем-то помогли?/
Они и не несли цель помочь кому-то
Зло пожирает само себя)
Если поднести руку к огню ее обожжет это закон
Так и тут,если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну
В истории уже было это 100500 раз
Классический пример позднего Рима,вот прям прям тоже самое происходит хоть к гадалке не ходи)
И запад тоже)
Цитата-/Я веду к вопросу: кому эти теракты хоть чем-то помогли?/
Они и не несли цель помочь кому-то
Зло пожирает само себя)
Если поднести руку к огню ее обожжет это закон
Так и тут,если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну
В истории уже было это 100500 раз
Классический пример позднего Рима,вот прям прям тоже самое происходит хоть к гадалке не ходи)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:04
Цитата:
И что там будет вместо Запада, дыра на карте?))
Цитата:
Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь.
Цитата:
Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?
abaika95:
И запад тоже)
И запад тоже)
И что там будет вместо Запада, дыра на карте?))
Цитата:
abaika95:
Если поднести руку к огню ее обожжет это закон
Если поднести руку к огню ее обожжет это закон
Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь.
Цитата:
abaika95:
если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну
если разбомбить страну а потом впустить из этой страны к себе беженцев то они разбомбят твою страну
Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:17
Цитата-/И что там будет вместо Запада, дыра на карте?)/
Сразу видно программист,не может мыслить пространствено-временно-континуумно))
На месте римской империи которую порабатили варвары которых римские власти зачем-то сделали гражданами империи, возникли варварские государства,которые через 1000 лет стали франциями,германиями,испаниями) так и тут будет)
Это вообще очень интересно кстати,"Римская империя" постоянно пытается объединится в своих границах как и евразийская степная империя но об этом у следующий раз....
Цитата-/Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь./
Да только рана на голове а прижигает руки)
Цитата-/Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?/
Запад сгинет
Шпенглер в начале 20 века написал "Закат Европы" и все что сейчас происходит это очеееееееееень доооолгий закат)
Сразу видно программист,не может мыслить пространствено-временно-континуумно))
На месте римской империи которую порабатили варвары которых римские власти зачем-то сделали гражданами империи, возникли варварские государства,которые через 1000 лет стали франциями,германиями,испаниями) так и тут будет)
Это вообще очень интересно кстати,"Римская империя" постоянно пытается объединится в своих границах как и евразийская степная империя но об этом у следующий раз....
Цитата-/Именно так и прижигали серьезные раны, спасая жизнь./
Да только рана на голове а прижигает руки)
Цитата-/Запад сделает выводы и либо перестанет бомбить, либо к себе пускать. Что вам кажется наиболее вероятным?/
Запад сгинет
Шпенглер в начале 20 века написал "Закат Европы" и все что сейчас происходит это очеееееееееень доооолгий закат)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:33
Цитата:
Он поторопился))
Цитата:
Ну Европе разваливаться дальше некуда, теперь только обьединяться))Цитата:
Очень в этом сомневаюсь.
abaika95:
Шпенглер в начале 20 века написал "Закат Европы"
Шпенглер в начале 20 века написал "Закат Европы"
Он поторопился))
Цитата:
abaika95:
через 1000 лет стали франциями,германиями,испаниями)
через 1000 лет стали франциями,германиями,испаниями)
Ну Европе разваливаться дальше некуда, теперь только обьединяться))Цитата:
abaika95:
Запад сгинет
Запад сгинет
Очень в этом сомневаюсь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5851
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 05.11.20 - 01:48
Цитата:
Вот отсюда и поподробнее. А что тогда они несли. Добро и мир?
Лично для меня это ущербные люди (террористы)
без морали, чести и совести. Скорее всего мало интеллектуальны, если вообще не "ограниченные" в дееспособности. Мне их жаль. Да вред от них большой. Бороться нужно. Но они есть везде. И естественно на западе, с высокой плотностью населения, вероятность наткнутся на такого типуса, гораздо выше чем в КЗ с 18 миллионами.
abaika95:
Они и не несли цель помочь кому-то
Они и не несли цель помочь кому-то
Вот отсюда и поподробнее. А что тогда они несли. Добро и мир?
Лично для меня это ущербные люди (террористы)
без морали, чести и совести. Скорее всего мало интеллектуальны, если вообще не "ограниченные" в дееспособности. Мне их жаль. Да вред от них большой. Бороться нужно. Но они есть везде. И естественно на западе, с высокой плотностью населения, вероятность наткнутся на такого типуса, гораздо выше чем в КЗ с 18 миллионами.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать