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≡ 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40265
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
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При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5851
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:41
#60
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У наших школьников например просто проездной на месяц, как и у студентов и многих взрослых, именной например. В случае чего, заявление написал(достаточно позвонить) и при контроле пойман "нелегал". А тут всё же живые деньги на карте. И для пенсионеров не безопасно. Не продуманная система.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:48
#61
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Цитата:
elektron:
А чек не пассажиру (пассажиру и билета хватит), а водителю нужен, что бы показать, что продал билет. Для прозрачности. И доход весь будет "белый" налицо так сказать.

Так можно и не давать ничего некоторым пассажирам, которые наличными рассчитываются. В этом случае никто не заинтересован в прозрачности поездки. А вот когда есть разница - сам пассажир будет просто требовать взять у него безналичную оплату.
Может, если тебе понятней будет, - так воспитывается гражданская позиция пассажиров через их собственный карман.

[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 23:49]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7558
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:49
#62
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Скажите пож.если можно оплачивать проезд любой картой,то нафига мне покупать ещё одну за 370тнг?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:51
#63
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Цитата:
Добринцофф:
Скажите пож.если можно оплачивать проезд любой картой,то нафига мне покупать ещё одну за 370тнг?

Они больше пенсионерам и детям нужны.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5851
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:52
#64
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Цитата:
Добринцофф:
то нафига мне покупать ещё одну за 370тнг?

Ну для школьников проезд 40 тенге вроде, а для пенсионеров 70-ть.
По картам для них.
Вот почему нельзя купить просто проездной на месяц? Интересно было бы узнать. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5851
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:54
#65
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Цитата:
Victor Yang:
Так можно и не давать ничего некоторым пассажирам,

Цитата:
elektron:
Не продуманная система.

:-P
Я всегда беру билет, потому как в одном направлении он 2 часа действует.
Хотя беру по приложению в смартфоне, на 30-ть центов дешевле. :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7558
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:54
#66
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Цитата:
elektron:
Ну для школьников проезд 40 тенге вроде, а для пенсионеров 70-ть.

вон оно чё,спасибо.
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