Отправлено: - 20:04

abaika95: А на вопрос че у них за лыцари в доспехах людей рубают по улицам так и не ответили)

Цитата:Я бы ответил, если бы знал больше. Официальная позиция властей толком не озвучена, следствие еще идет. Все идет к тому, что признают душевно больным. Мутная история.