Отправлено: - 23:48

elektron:

А чек не пассажиру (пассажиру и билета хватит), а водителю нужен, что бы показать, что продал билет. Для прозрачности. И доход весь будет "белый" налицо так сказать.

[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 23:49]

Цитата:Так можно и не давать ничего некоторым пассажирам, которые наличными рассчитываются. В этом случае никто не заинтересован в прозрачности поездки. А вот когда есть разница - сам пассажир будет просто требовать взять у него безналичную оплату.Может, если тебе понятней будет, - так воспитывается гражданская позиция пассажиров через их собственный карман.