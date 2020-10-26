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80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40265
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:20
Цитата:
Так можно и наличные забыть.
elektron:
Главное карту не забыть
Главное карту не забыть
Так можно и наличные забыть.
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:32
Вопросов несколько по данному нововведению
Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:41
Цитата:
Для гостей Города 😃 Туризм развивать. 😂Цитата:
Можно занять, если не один. Но проезд дороже выйдет 🤣😋
abaika95:
тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
Для гостей Города 😃 Туризм развивать. 😂Цитата:
Victor Yang:
Так можно и наличные забыть.
Так можно и наличные забыть.
Можно занять, если не один. Но проезд дороже выйдет 🤣😋
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:45
Цитата-/Для гостей Города 😃 Туризм развивать/
Ну да для тех кто не в курсе будет нонсенс,но а тем кто в курсе ничего не мешает скооперироваться с другими пассажирами)
Ну да для тех кто не в курсе будет нонсенс,но а тем кто в курсе ничего не мешает скооперироваться с другими пассажирами)
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 29.10.20 - 11:48
Цитата:
Ребят вы упустили в своей дискуссии один факт который озвучивали ранее, но почему-то не прошел сейчас. Стоимость поездки оплаченной по карте будет субсидироваться перевозчику на разницу, т.е. на 70 тнг. А поскольку доказать что чел проехал за нал сложно, то по таким поездкам и вводят 150 тнг т.е. без субсидий. Быстрее всего повышение тарифа сделают через 1-2 мес. после ввода в эксплуатацию системы. КОгда накопится статистика по пассажиропотоку и на основании него можно будет обосновать субсидирование. Вся эта дифференциация только из-за субсидий....
abaika95:
Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
Ребят вы упустили в своей дискуссии один факт который озвучивали ранее, но почему-то не прошел сейчас. Стоимость поездки оплаченной по карте будет субсидироваться перевозчику на разницу, т.е. на 70 тнг. А поскольку доказать что чел проехал за нал сложно, то по таким поездкам и вводят 150 тнг т.е. без субсидий. Быстрее всего повышение тарифа сделают через 1-2 мес. после ввода в эксплуатацию системы. КОгда накопится статистика по пассажиропотоку и на основании него можно будет обосновать субсидирование. Вся эта дифференциация только из-за субсидий....
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 29.10.20 - 11:50
Цитата:
Если вы вспомните исторически стоимость проезда всегда была примерно равна коммерческой стоимости батона хлеба. Сегодня батон - 150 тнг (не льготный)
5555:
Если вы вспомните исторически стоимость проезда всегда была примерно равна коммерческой стоимости батона хлеба. Сегодня батон - 150 тнг (не льготный)
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:52
Цитата:
Это нужно договариваться, да и какой интерес держателям карт? Им тога больше нужно предлагать - 90 или 100. Но если будет оплата банковской картой - такого вопроса не возникнет.
abaika95:
я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
Это нужно договариваться, да и какой интерес держателям карт? Им тога больше нужно предлагать - 90 или 100. Но если будет оплата банковской картой - такого вопроса не возникнет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5850
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 04.11.20 - 22:04
Цитата:
А если устранить дискриминацию по виду оплаты, то никому ничего и предлагать не нужно.
Victor Yang:
Это нужно договариваться, да и какой интерес держателям карт? Им тога больше нужно предлагать - 90 или 100
Это нужно договариваться, да и какой интерес держателям карт? Им тога больше нужно предлагать - 90 или 100
А если устранить дискриминацию по виду оплаты, то никому ничего и предлагать не нужно.
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 22:32
Цитата:
Это скидка, а не дискриминация.
elektron:
А если устранить дискриминацию по виду оплаты, то никому ничего и предлагать не нужно.
А если устранить дискриминацию по виду оплаты, то никому ничего и предлагать не нужно.
Это скидка, а не дискриминация.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 22:40
Цитата:
Скидки как то, как правило не зависимы от вида оплаты, а это что ни есть дискриминация.
Victor Yang:
Это скидка, а не дискриминация.
Это скидка, а не дискриминация.
Скидки как то, как правило не зависимы от вида оплаты, а это что ни есть дискриминация.
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 22:58
Цитата:
Скидки могут зависеть от чего угодно - вплоть до дня рождения или возраста. У государства есть цель - максимизировать безналичную оплату. Для этого и кэшбеки и такие скидки. В данном конкретном случае - нужно сделать прозрачной доходы перевозчика и, если расходы будут превышать доходы, - дотировать его или повышать стоимость проезда. Без такой разницы наличной оплаты будет значительно больше и часть из них может идти мимо учета, а государство эти деньги ещё и будет давать перевозчикам - в этом случае водителю ничего не будет стоить сказать что терминал не работает, а пассажиру будет всё равно - поищет наличные и заплатит. А с такой разницей пассажир будет настаивать на безналичной оплате или бесплатном проезде. Так что всё тут нормально и хорошо стимулирует обе стороны.
elektron:
Скидки как то, как правило не зависимы от вида оплаты
Скидки как то, как правило не зависимы от вида оплаты
Скидки могут зависеть от чего угодно - вплоть до дня рождения или возраста. У государства есть цель - максимизировать безналичную оплату. Для этого и кэшбеки и такие скидки. В данном конкретном случае - нужно сделать прозрачной доходы перевозчика и, если расходы будут превышать доходы, - дотировать его или повышать стоимость проезда. Без такой разницы наличной оплаты будет значительно больше и часть из них может идти мимо учета, а государство эти деньги ещё и будет давать перевозчикам - в этом случае водителю ничего не будет стоить сказать что терминал не работает, а пассажиру будет всё равно - поищет наличные и заплатит. А с такой разницей пассажир будет настаивать на безналичной оплате или бесплатном проезде. Так что всё тут нормально и хорошо стимулирует обе стороны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:07
Цитата:
И что тут не так с наличными? Раз уже не только дотируют, но и оборудование и расходы на карту перенимают, то с наличных даже доходность выше получится. Хотя так же ничто не мешает поставить аппараты по принципу кассы работающие. Выдал билет за наличные, в автомате чек для предъявления остаётся (как у Добринцеффа например), предъявляй в акимат. А так "окно" теневого перевоза остаётся.
И ценовая дискриминация по принципу оплаты.
[Исправлено: elektron, 04.11.2020 - 18:08]
Victor Yang:
В данном конкретном случае - нужно сделать прозрачной доходы перевозчика и, если расходы будут превышать доходы, - дотировать его или повышать стоимость проезда.
В данном конкретном случае - нужно сделать прозрачной доходы перевозчика и, если расходы будут превышать доходы, - дотировать его или повышать стоимость проезда.
И что тут не так с наличными? Раз уже не только дотируют, но и оборудование и расходы на карту перенимают, то с наличных даже доходность выше получится. Хотя так же ничто не мешает поставить аппараты по принципу кассы работающие. Выдал билет за наличные, в автомате чек для предъявления остаётся (как у Добринцеффа например), предъявляй в акимат. А так "окно" теневого перевоза остаётся.
И ценовая дискриминация по принципу оплаты.
[Исправлено: elektron, 04.11.2020 - 18:08]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9815
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:20
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:26
Цитата:
Тогда цена 80 тенге ни для кого не будет. Будет 120 минимум для всех. Ну а пассажиру будет без разницы - дали ему чек или нет.
[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 23:26]
elektron:
И ценовая дискриминация по принципу оплаты.
И ценовая дискриминация по принципу оплаты.
Тогда цена 80 тенге ни для кого не будет. Будет 120 минимум для всех. Ну а пассажиру будет без разницы - дали ему чек или нет.
[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 23:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:37
Цитата:
Ну и что мешает её (цену) сегодня поднять? А чек не пассажиру (пассажиру и билета хватит), а водителю нужен, что бы показать, что продал билет. Для прозрачности. И доход весь будет "белый" налицо так сказать.
А так школьник - забыл, потерял, старшеклассники "пошутили" забрали и прокатали и ему уже почти в 4-ре раза больше платить.
Victor Yang:
Тогда цена 80 тенге ни для кого не будет. Будет 120 минимум для всех. Ну а пассажиру будет без разницы - дали ему чек или нет.
Тогда цена 80 тенге ни для кого не будет. Будет 120 минимум для всех. Ну а пассажиру будет без разницы - дали ему чек или нет.
Ну и что мешает её (цену) сегодня поднять? А чек не пассажиру (пассажиру и билета хватит), а водителю нужен, что бы показать, что продал билет. Для прозрачности. И доход весь будет "белый" налицо так сказать.
А так школьник - забыл, потерял, старшеклассники "пошутили" забрали и прокатали и ему уже почти в 4-ре раза больше платить.
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