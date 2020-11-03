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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.11.20 - 00:27
Цитата:
Норм, не жалуемся.
abaika95:
Че у вас там как погода?
Че у вас там как погода?
Норм, не жалуемся.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 03.11.20 - 01:05
Цитата:
За новинками кино это как раз вы не следите, советскую классику пересматриваете. Я наоборот, только за новинки))
abaika95:
не следите за новинками литературы или кино
не следите за новинками литературы или кино
За новинками кино это как раз вы не следите, советскую классику пересматриваете. Я наоборот, только за новинки))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:13
Цитата-/За новинками кино это как раз вы не следите, советскую классику пересматриваете. Я наоборот, только за новинки))/
Я всегда слежу за всем новым что происходит в кино,литературе и гейм культуре но классику забывать при этом нельзя)
Я всегда слежу за всем новым что происходит в кино,литературе и гейм культуре но классику забывать при этом нельзя)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:15
Цитата:
Количество просмотров, комментарии под каждой серией говорят об обратном)
abaika95: Я такие сериалы не смотрю потомучто не интересно
Количество просмотров, комментарии под каждой серией говорят об обратном)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:27
Цитата-/Количество просмотров, комментарии под каждой серией говорят об обратном)/
Подозреваете что я все эти просмотры и коменты накручиваю?)
Подозреваете что я все эти просмотры и коменты накручиваю?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 01:29
Цитата:
Не, вы больше по другой теме. Это стало понятно из вашей последней статьи в народных новостях))
abaika95:
Подозреваете что я все эти просмотры и коменты накручиваю?)
Подозреваете что я все эти просмотры и коменты накручиваю?)
Не, вы больше по другой теме. Это стало понятно из вашей последней статьи в народных новостях))
(Полноправные пользователи)
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- 1920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 12:53
В ЦОНах будут брать отпечатки пальцев
Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 406/НҚ; утверждены Правила сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг, сообщает Учет.kz Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (опубликован 3 ноября 2020 года);
Перед сбором и обработкой биометрических данных работник Государственной корпорации производит идентификацию услугополучателя по документам, удостоверяющих личность и получает письменное согласие физического лица на сбор, обработку и хранение биометрических данных согласно приложению к настоящим Правилам. Услугополучателю разъясняются условия и основания использования его биометрических данных при оказании государственных услуг. Сбор и обработка биометрических данных для аутентификации при оказании государственных услуг, производится у физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, на добровольной основе.
Приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 406/НҚ; утверждены Правила сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг, сообщает Учет.kz Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (опубликован 3 ноября 2020 года);
Перед сбором и обработкой биометрических данных работник Государственной корпорации производит идентификацию услугополучателя по документам, удостоверяющих личность и получает письменное согласие физического лица на сбор, обработку и хранение биометрических данных согласно приложению к настоящим Правилам. Услугополучателю разъясняются условия и основания использования его биометрических данных при оказании государственных услуг. Сбор и обработка биометрических данных для аутентификации при оказании государственных услуг, производится у физических лиц, достигших восемнадцатилетнего возраста, на добровольной основе.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 13:24
Цитата-/Не, вы больше по другой теме. Это стало понятно из вашей последней статьи в народных новостях))/
По теме информирования населения?) Может быть
Так причем здесь я и просмотры под вашим любимым сериалом?
По теме информирования населения?) Может быть
Так причем здесь я и просмотры под вашим любимым сериалом?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 20:04
Цитата:
Я бы ответил, если бы знал больше. Официальная позиция властей толком не озвучена, следствие еще идет. Все идет к тому, что признают душевно больным. Мутная история.
abaika95: А на вопрос че у них за лыцари в доспехах людей рубают по улицам так и не ответили)
Я бы ответил, если бы знал больше. Официальная позиция властей толком не озвучена, следствие еще идет. Все идет к тому, что признают душевно больным. Мутная история.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 20:09
Цитата-/Официальная позиция властей толком не озвучена, следствие еще идет. Все идет к тому, что признают душевно больным. Мутная история./
Вот сволочи да?) Демократия, гласность ещё называется, Где ваша Радио свободы? Почему не раскопало ещё всю информацию ?)
Вот сволочи да?) Демократия, гласность ещё называется, Где ваша Радио свободы? Почему не раскопало ещё всю информацию ?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 21:20
Цитата:
Да как же ее раскопать, если она в голове преступника, а он в руках полиции. Я читаю каменты - люди ждут результатов расследования, никто особо не сомневается в об'ьективности.
abaika95:
Вот сволочи да?) Демократия, гласность ещё называется, Где ваша Радио свободы? Почему не раскопало ещё всю информацию ?)
Вот сволочи да?) Демократия, гласность ещё называется, Где ваша Радио свободы? Почему не раскопало ещё всю информацию ?)
Да как же ее раскопать, если она в голове преступника, а он в руках полиции. Я читаю каменты - люди ждут результатов расследования, никто особо не сомневается в об'ьективности.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:12
Цитата:
Это цена, которую Запад платит за билет. Билет на самолет, на котором Запад полетит в очередную страну в следующем году и привезет туда очередную порцию своей демократии.
abaika95: Запад нормальный,нормально по улицам раз в год то боевики бегают с автоматами и людей как в тире стреляют то грузовики в толпы врезаются
Это цена, которую Запад платит за билет. Билет на самолет, на котором Запад полетит в очередную страну в следующем году и привезет туда очередную порцию своей демократии.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:27
Цитата:
Будущий спонсор будущих памятников?))
Vit: товарищу бизнесмену Сергею Цой
Будущий спонсор будущих памятников?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:31
Цитата-/Это цена, которую Запад платит за билет./
Давайте на примерах за что платит?
1991 запад победил и одемакратизировал соц блок с СССР вкупе
В итоге Нищита,разруха,войны тут и там по всему постсоветскому пространству куча трупов
Кто лучше жить стал?
Польша,ГДР,Прибалтика,Чехия они и при ОВД неплохо жили
Дальше Югославию одемакартизировали фосфорными снарядами до сих пор расхлебывает,куча трупов
Дальше Ирак все видим что там происходит сейчас,куча трупов
Дальше Ливия,Египет,Тунис,Сирия все видели и видим,куча трупов
Дальше Украина и на очереди Белоруссия,опять трупы трупы трупы
Но ирония судьбы в том что цену запад платит от тех кого они защищали в этих играх за демократию) я бы понял если бы советский/сирийский/Ливийский/Югославский офицер уехал во Францию и начал убивать там всех за развал своей родины но нет же,главные зачинщики терактов это дети чеченских сепаратистов,дети тех кто бежал от войны в Сирии/Ираке,беженцы,те кто искал теплое местечко)
В итоге
Как сказал Эраст Фандорин в романе "Статский советник"
"Зло пожирает само себя"
Давайте на примерах за что платит?
1991 запад победил и одемакратизировал соц блок с СССР вкупе
В итоге Нищита,разруха,войны тут и там по всему постсоветскому пространству куча трупов
Кто лучше жить стал?
Польша,ГДР,Прибалтика,Чехия они и при ОВД неплохо жили
Дальше Югославию одемакартизировали фосфорными снарядами до сих пор расхлебывает,куча трупов
Дальше Ирак все видим что там происходит сейчас,куча трупов
Дальше Ливия,Египет,Тунис,Сирия все видели и видим,куча трупов
Дальше Украина и на очереди Белоруссия,опять трупы трупы трупы
Но ирония судьбы в том что цену запад платит от тех кого они защищали в этих играх за демократию) я бы понял если бы советский/сирийский/Ливийский/Югославский офицер уехал во Францию и начал убивать там всех за развал своей родины но нет же,главные зачинщики терактов это дети чеченских сепаратистов,дети тех кто бежал от войны в Сирии/Ираке,беженцы,те кто искал теплое местечко)
В итоге
Как сказал Эраст Фандорин в романе "Статский советник"
"Зло пожирает само себя"
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 9815
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 04.11.20 - 23:42
Цитата:
maxsaf:. Нормальный бизнес, тебе не понять. наши деньги крутятся в стране полюбому, наверно) и доходы местных комерцов остаются тут, дома. А разве это плохо. Это инвестиции в нашу экономику. Схема проста. Я купил китайские игрушки и поставил в автобус. И теперь на доходы валидаторов я буду строить памятники, деревья садить,нештяки разные. Дома строить. А государство за меня будет перевозчикам мои доходы компенсировать. Ну а че. Прикольный бизнес.)
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