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≡ 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40265
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 26.10.20 - 19:40
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При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:20
#45
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Цитата:
elektron:
Главное карту не забыть

Так можно и наличные забыть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5687
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:32
#46
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Вопросов несколько по данному нововведению


Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:41
#47
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Цитата:
abaika95:
тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)

Для гостей Города 😃 Туризм развивать. 😂Цитата:
Victor Yang:
Так можно и наличные забыть.

Можно занять, если не один. Но проезд дороже выйдет 🤣😋
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5687
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:45
#48
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Цитата-/Для гостей Города 😃 Туризм развивать/



Ну да для тех кто не в курсе будет нонсенс,но а тем кто в курсе ничего не мешает скооперироваться с другими пассажирами)
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
152
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 29.10.20 - 11:48
#49
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Цитата:
abaika95:
Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)

Ребят вы упустили в своей дискуссии один факт который озвучивали ранее, но почему-то не прошел сейчас. Стоимость поездки оплаченной по карте будет субсидироваться перевозчику на разницу, т.е. на 70 тнг. А поскольку доказать что чел проехал за нал сложно, то по таким поездкам и вводят 150 тнг т.е. без субсидий. Быстрее всего повышение тарифа сделают через 1-2 мес. после ввода в эксплуатацию системы. КОгда накопится статистика по пассажиропотоку и на основании него можно будет обосновать субсидирование. Вся эта дифференциация только из-за субсидий....
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
152
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 29.10.20 - 11:50
#50
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Цитата:
5555:

Если вы вспомните исторически стоимость проезда всегда была примерно равна коммерческой стоимости батона хлеба. Сегодня батон - 150 тнг (не льготный)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 29.10.20 - 11:52
#51
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Цитата:
abaika95:
я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)

Это нужно договариваться, да и какой интерес держателям карт? Им тога больше нужно предлагать - 90 или 100. Но если будет оплата банковской картой - такого вопроса не возникнет.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5850
Re: 80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном...
Отправлено: 04.11.20 - 22:04
#52
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Цитата:
Victor Yang:
Это нужно договариваться, да и какой интерес держателям карт? Им тога больше нужно предлагать - 90 или 100

А если устранить дискриминацию по виду оплаты, то никому ничего и предлагать не нужно. 8-)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 22:32
#53
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Цитата:
elektron:
А если устранить дискриминацию по виду оплаты, то никому ничего и предлагать не нужно.

Это скидка, а не дискриминация.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 22:40
#54
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Цитата:
Victor Yang:
Это скидка, а не дискриминация.

Скидки как то, как правило не зависимы от вида оплаты, а это что ни есть дискриминация. ;-)
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 22:58
#55
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Цитата:
elektron:
Скидки как то, как правило не зависимы от вида оплаты

Скидки могут зависеть от чего угодно - вплоть до дня рождения или возраста. У государства есть цель - максимизировать безналичную оплату. Для этого и кэшбеки и такие скидки. В данном конкретном случае - нужно сделать прозрачной доходы перевозчика и, если расходы будут превышать доходы, - дотировать его или повышать стоимость проезда. Без такой разницы наличной оплаты будет значительно больше и часть из них может идти мимо учета, а государство эти деньги ещё и будет давать перевозчикам - в этом случае водителю ничего не будет стоить сказать что терминал не работает, а пассажиру будет всё равно - поищет наличные и заплатит. А с такой разницей пассажир будет настаивать на безналичной оплате или бесплатном проезде. Так что всё тут нормально и хорошо стимулирует обе стороны.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:07
#56
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Цитата:
Victor Yang:
В данном конкретном случае - нужно сделать прозрачной доходы перевозчика и, если расходы будут превышать доходы, - дотировать его или повышать стоимость проезда.

И что тут не так с наличными? Раз уже не только дотируют, но и оборудование и расходы на карту перенимают, то с наличных даже доходность выше получится. ;-) Хотя так же ничто не мешает поставить аппараты по принципу кассы работающие. Выдал билет за наличные, в автомате чек для предъявления остаётся (как у Добринцеффа например), предъявляй в акимат. А так "окно" теневого перевоза остаётся.
:-x
И ценовая дискриминация по принципу оплаты. :lol:

[Исправлено: elektron, 04.11.2020 - 18:08]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9815
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:20
#57
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Скорей всего и 80 не будет. Дотации-шмататации. Всеравно все дороги идут к подорожанию:))



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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:26
#58
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Цитата:
elektron:
И ценовая дискриминация по принципу оплаты.

Тогда цена 80 тенге ни для кого не будет. Будет 120 минимум для всех. Ну а пассажиру будет без разницы - дали ему чек или нет.

[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 23:26]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5850
80 и 150 - Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Костаная после установки валидаторов
Отправлено: 04.11.20 - 23:37
#59
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Цитата:
Victor Yang:
Тогда цена 80 тенге ни для кого не будет. Будет 120 минимум для всех. Ну а пассажиру будет без разницы - дали ему чек или нет.

Ну и что мешает её (цену) сегодня поднять? А чек не пассажиру (пассажиру и билета хватит), а водителю нужен, что бы показать, что продал билет. Для прозрачности. И доход весь будет "белый" налицо так сказать.
А так школьник - забыл, потерял, старшеклассники "пошутили" забрали и прокатали и ему уже почти в 4-ре раза больше платить.
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