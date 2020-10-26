Отправлено: - 11:48

abaika95:

Вчера прошла новость что будут с 1 ноября продавать карточки по 370 тнг тогда возникает вопрос по одной карте могут проехать несколько человек? Кто вбивать будет данные при оплате? И ещё момент,теперь получается если будет возможность по одной карте ездить нескольким то я могу договариватся постоянно на остановке мол я вам 80 тнг наликом а вы мне пробейте проезд и тогда к чему эти 150 тнговые проблемы?)

Цитата:Ребят вы упустили в своей дискуссии один факт который озвучивали ранее, но почему-то не прошел сейчас. Стоимость поездки оплаченной по карте будет субсидироваться перевозчику на разницу, т.е. на 70 тнг. А поскольку доказать что чел проехал за нал сложно, то по таким поездкам и вводят 150 тнг т.е. без субсидий. Быстрее всего повышение тарифа сделают через 1-2 мес. после ввода в эксплуатацию системы. КОгда накопится статистика по пассажиропотоку и на основании него можно будет обосновать субсидирование. Вся эта дифференциация только из-за субсидий....