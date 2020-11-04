Отправлено: - 20:01



инспектор опеки и попечительства сообщила ей, что если кто-то оплатит долг, то детей забирать не будут.

Цитата:Это как за уплату штрафов, водителями.Заплатишь штраф, машину забирать - небудем. Уже так с детьми - играют...