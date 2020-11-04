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≡ Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40265
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 19:22
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О ситуации, в которой оказалась Ксения ПАВЛОВА, мы рассказали неделю назад. Женщина обратилась в "НГ", узнав о намерении лишить ее родительских прав. После нашей публикации в редакцию написали несколько человек, которые хотели помочь ей.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8409
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 19:22
#1
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В итоге толком так и не помогли, как я и думал. Щас каждый сам за себя.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20363
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 20:01
#2
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Цитата:

инспектор опеки и попечительства сообщила ей, что если кто-то оплатит долг, то детей забирать не будут.


Это как за уплату штрафов, водителями.
Заплатишь штраф, машину забирать - не
будем. Уже так с детьми - играют... 8-) :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9815
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 20:49
#3
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Цитата:
drakon:

Ну а нас не Европа. Детей просто так не забирают у мам. Как у вас. Мы смотрим новости и знаем как это происходит в гейропе когда детей забирают у здоровых родителей и отдают гей-семьям или мусульманам хотя ребёнок хрестинин. А тут маме дали ещё небольшой шанс, исправить хоть как то ситуацию. Показали-рассказали что нужно сделать, какие доки подать на помощь. Возможно кто то поможет немного, хотя тут немного сильно не поможет ей, но хотя бы на первое время. Дать перерыв ей и начать как то устраивать свою жизнь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8409
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 21:14
#4
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Цитата:
Vit:
Как у вас.

В Канаде из нормальных семей никого не забирают. И детских домов у нас нет. Германия, а как у вас дела? :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20363
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 21:23
#5
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Цитата:
maxsaf:
Германия, а как у вас дела? :-)

У нас тоже нет Детдомов... :lol: :-(
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8409
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 21:32
#6
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Цитата:
drakon:
У нас тоже нет Детдомов...

Загнивающий Запад))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9815
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 22:21
#7
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Откуда у вас могут появится детдомы. У вас нету "сырья" для детдомов. Все дети из не благополучных семей уходят на органы. А у оступившихся родителей забирают и отправляют в мутные семьи. Где непонятно че происходят. А че не понятно то, трупы там. То "случайно" усыновленого ребёнка в машине зажарили закрытами окнами, то изабьют до смерти.

[Исправлено: Vit, 04.11.2020 - 21:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5687
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 22:48
#8
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Цитата-/Загнивающий Запад)/



Да не Вит наговаривает конечно)

Запад нормальный,нормально по улицам раз в год то боевики бегают с автоматами и людей как в тире стреляют то грузовики в толпы врезаются, в этом году вот новый модный челлендж,головы резать среди бела дня или в рыцарских доспехах людей рубать.Бытовуха одним словом.С жиру бесятся
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13299
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 23:03
#9
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Цитата:
Я все деньги потратила на детей - купила памперсы

Источник:

Так-то памперсы - это больше для родителей, чтобы пелёнки не стирать часто. Я вот даже не представляю как наши родители без них и без стиралок-автоматов обходились. Современные мамы бы взвыли.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8409
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 23:21
#10
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Цитата:
Vit:

Витал, не туда ты беседу уводишь. У вас что, дети в пожарах гореть перестали, или больше из окон не вываливаются? Если начать сравнивать, с учетом населения, то тебе самому статистика не понравится. Давай не будем.
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