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≡ Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40265
Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой оказалась мать-одиночка, откликнулись читатели и акимат Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 19:22
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О ситуации, в которой оказалась Ксения ПАВЛОВА, мы рассказали неделю назад. Женщина обратилась в "НГ", узнав о намерении лишить ее родительских прав. После нашей публикации в редакцию написали несколько человек, которые хотели помочь ей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8396
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 19:22
#1
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В итоге толком так и не помогли, как я и думал. Щас каждый сам за себя.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20360
Re: Вырваться из замкнутого круга - На ситуацию, в которой...
Отправлено: 04.11.20 - 20:01
#2
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Цитата:

инспектор опеки и попечительства сообщила ей, что если кто-то оплатит долг, то детей забирать не будут.


Это как за уплату штрафов, водителями.
Заплатишь штраф, машину забирать - не
будем. Уже так с детьми - играют... 8-) :-o
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