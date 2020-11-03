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≡ "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40265
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 17:08
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- С каждой транзакции 9,25% будут возвращаться компании Alem Pay, - пояснил Мусин. - Перевозчикам этот процент будет субсидировать городской бюджет. В связи с чем мы будем требовать от перевозчиков безопасных перевозок.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7017
Re: “В первую очередь - белая рубашка и галстук». Как валидаторы...
Отправлено: 03.11.20 - 17:08
#1
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Цитата:
8 способов оплаты за проезд, включая оплату обычной банковской картой, с помощью NFC, QR-кода, SMS, сайта Alem Pay

С картами понятно, с ку-кодом и смс номер, думаю, не проканает. Согласно, ролику, предоставленном акиматом, пассажир должен найти внутри салона автобуса какие-то наклейки, сканировать или отправить смс. При том, что вход в переднюю дверь и оплата на входе...до наклеек еще добраться надо, пройдя уровень "сторожевой водитель"...и не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...+ наши вечные проблемы со связью, подвисания сети...
Не лучше ли оставить посадку и выход как и прежде? Человек сел в автобус, пока едет определится каким способом оплатит на выходе.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7017
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 17:26
#2
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Цитата:
Ну и, конечно, белая рубашка и галстук - в первую очередь.

поверх трикошников с лампасами и сланцев?
А может с чистых сиденьев, незамызганных штор и не зашарканного пола начать?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13293
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 17:42
#3
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Цитата:
yudjin:
не каждый поверит вашим обещаниям оплатить смс-кой...

Там периодически будут контролёры в автобус заходить и проверять билеты - потому и оплата при входе. Хотя всегда можно достать смартфон и заплатить смс, если увидел контролёра. Но согласен - без кондуктора система смс и QR будет работать криво.
Ещё интересный вопрос - вроде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7556
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 17:48
#4
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Интересно кто будет контролировать,оплату за проезд?
Если водила не будет видеть наличку,какая ему разница оплатил пассажир или нет?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13293
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 18:36
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Если водила не будет видеть наличку,какая ему разница оплатил пассажир или нет?

Насколько я знаю, все водители - ИП-шники и их зарплата - 30%. Так что очень заинтересованы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7017
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 19:01
#6
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Цитата:
Victor Yang:
роде транспортными картами можно воспользоваться только один раз в час. То есть, получается, если какое-то быстрое дело минут на 15 - можно будет вернуться на автобусе бесплатно? Карта ведь не будет работать ещё.

Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата. А как люди ездят в Затобольск с пересадками на 102 автобус.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13293
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 03.11.20 - 20:55
#7
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Цитата:
yudjin:
Я так понял, что конкретно для этого валидатора раз в час оплата.

Тогда в таком решении не видно интереса пассажиров - только интерес перевозчика и производителя карт.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5841
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 03.11.20 - 21:12
#8
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Долгий "путь" к цивилизации!
Но где есть начало, есть и конец. :lol:
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D
§ Didos
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
21
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 04.11.20 - 09:10
#9
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Цитата:
В связи с чем мы будем требовать от перевозчиков безопасных перевозок. От пассажиров не должно быть жалоб на грубость, курение, нарушение ПДД, разговоры водителя по сотовому телефону. Ну и, конечно, белая рубашка и галстук - в первую очередь. Источник:

Я вчера ролик смотрел в @nashkostanay где водитель кричал на пассажира "- Куда пошла? Эй ты, глухая. Деньги давай сюда."
новые нововведения это?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1279
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 04.11.20 - 15:59
#10
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Цитата:
Для взрослого населения, пенсионеров и детей будут карты разного цвета: синие, зеленые и красно-оранжевые. Пока стоимость всех карт - 370 тенге


Пенсионерам эта карта даст возможность сэкономить 10 тенге за одну поездку, вот только экономия начнётся с 38-й поездки.
Да и сама идея пополнения карты со счёта мобильного номера чёт как-то не очень. Т.е., надо сначала "закинуть деньги на телефон", а уже с него пополнить карту. Ну-ну...
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3037
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 17:35
#11
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Жена сегодня ездила на автобусе. Попробовала рассчитаться картой. НЕ получилось, валидатор не сработал или что-то там. Отдала наличкой, вышла из автобуса и через минуту пришло оповещение с банкинга что с вас сняли 80 тг. Вот если так и будет работать, то лушче уж вообще никак.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5685
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 18:23
#12
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Цитата-/Отдала наличкой, вышла из автобуса и через минуту пришло оповещение с банкинга что с вас сняли 80 тг/




Казахстан киберпанк 2020
Машины решили отказаться от восстания против людей в этом году
Сначала нужно собрать деньги на революцию
Вход пошли щипачи)))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13293
"В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная
Отправлено: 04.11.20 - 18:39
#13
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Цитата:
Сергей_я:
Отдала наличкой, вышла из автобуса и через минуту пришло оповещение с банкинга что с вас сняли 80 тг. Вот если так и будет работать, то лушче уж вообще никак.

Это, конечно, п...ц. Я думаю, надо фирме-установщику дать знать как-то. Понятно, что может быть неловко из-за 80 тенге обращение писать, но проявите гражданскую позицию.

[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 18:40]

[Исправлено: Victor Yang, 04.11.2020 - 18:42]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9808
Re: "В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как...
Отправлено: 04.11.20 - 19:31
#14
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Цитата:
В первую очередь - белая рубашка и галстук". Как валидаторы помогут дисциплинировать водителей Костаная


Неправельное название статьи. Типа во всем виноваты водители. Если это был плевок на водителей то список не полный, тут забыли ещё несколько пунктов. Если хотите устроится "извозчиком" в любой автопарк города не забудьте с собой прихватить набор ключей(интереснно с кого перепуга) в городе не один автопарк их не предоставляет. Всё автобусы работают на личных инструментах водителей. . Сколько стоит белая рубашка с галстуком? И сколько их надо в месяц? Не один автопарк их не покупает А ИП их заставляли делать.(почему?) теперь вот и получили то что хотели.
А теперь полгорода водителей ржут над интервью некоторых директоров, что они потеряли половину работников. Интереснно почему? Господи(с) город то маленький. Все все знают. Всё друг друга знают. Спросите любого таксиста как работать в милиции и в автобусах. Вам раскажут:))) :lol:
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